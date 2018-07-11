Круглый стол соберется на Даниловском рынке 

Круглый стол, как часть программы Food Waste, соберется на Даниловском рынке в среду, 18 июля.
Эксперты из различных областей соберутся и поговорят о проблеме пищевых потерь в России. Они обсудят существующие решения и инициативы по сохранению продуктов, а также поразмышляют над тем, почему эта тема — все еще табу для продовольственного бизнеса России.
На встрече побывают журналисты, эксперты и все, кого волнует собственное будущее и будущее их детей. У всех желающих будет возможность пообщаться со спикерами и задать им появившиеся вопросы.
В конце мероприятия пройдет небольшая дегустация. Шеф-повар ресторана Bjorn Никита Подерягин угостит гостей круглого стола квасом из полбяного хлеба, овощей, фруктов и ягод. Марк Стаценко, шеф-повар и ведущий кулинарного проекта «Лавка вкуса», накормит участников чипсами из свекольной кожуры и сельдерея, а также соусом чатни из кожицы, косточек и черенков яблока. А директор по digital-маркетингу «Хлеба насущного» Алексей Панов раздаст всем желающим свежую выпечку.