Круглый стол соберется на Даниловском рынке

Круглый стол, как часть программы Food Waste, соберется на Даниловском рынке в среду, 18 июля.

Эксперты из различных областей соберутся и поговорят о проблеме пищевых потерь в России. Они обсудят существующие решения и инициативы по сохранению продуктов, а также поразмышляют над тем, почему эта тема — все еще табу для продовольственного бизнеса России.

На встрече побывают журналисты, эксперты и все, кого волнует собственное будущее и будущее их детей. У всех желающих будет возможность пообщаться со спикерами и задать им появившиеся вопросы.