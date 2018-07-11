Ещё
Круглый стол соберется на Даниловском рынке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Круглый стол соберется на Даниловском рынке 

Управа Даниловского района города Москвы 11 июля 2018
Фото: Даниловский вестник
Круглый стол, как часть программы Food Waste, соберется на Даниловском рынке в среду, 18 июля.
Эксперты из различных областей соберутся и поговорят о проблеме пищевых потерь в России. Они обсудят существующие решения и инициативы по сохранению продуктов, а также поразмышляют над тем, почему эта тема — все еще табу для продовольственного бизнеса России.
На встрече побывают журналисты, эксперты и все, кого волнует собственное будущее и будущее их детей. У всех желающих будет возможность пообщаться со спикерами и задать им появившиеся вопросы.
В конце мероприятия пройдет небольшая дегустация. Шеф-повар ресторана Bjorn Никита Подерягин угостит гостей круглого стола квасом из полбяного хлеба, овощей, фруктов и ягод. Марк Стаценко, шеф-повар и ведущий кулинарного проекта «Лавка вкуса», накормит участников чипсами из свекольной кожуры и сельдерея, а также соусом чатни из кожицы, косточек и черенков яблока. А директор по digital-маркетингу «Хлеба насущного» Алексей Панов раздаст всем желающим свежую выпечку.
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов2
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение