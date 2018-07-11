Как приготовить лазанью

Известных поваров хлебом не корми, а дай пофантазировать с ингредиентами лазаньи и сочинить какую-нибудь фирменную начинку. Итальянская классика в исполнении повара Томаса Келлера готовится без традиционного рагу и бешамеля. Вместо них в лазанью добавляют рикотту, моцареллу и томатный соус.

Ингредиенты:

Для соуса: 0.5 чашки оливковое масло 2 ст.л. измельченного чеснока 0.5 чашки томатной пасты 8 чашек нарезанных очищенных помидор 0.25 чашки нарезанного орегано

Для начинки: 3 шт больших яиц 0.5 чашки измельченной петрушки Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

Для сборки: 450 г пластин лазаньи 230 г моцареллы, натереть Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление:

1. Для соуса. Нагреть масло в большой кастрюле с толстым дном. Добавить лук и чеснок и готовить на медленном огне 4-5 минут или пока лук не станет полупрозрачным. Добавить томатную пасту и готовить, часто помешивая, в течение 10 минут. Добавить помидоры и перемешать.

2. Соус может быть завершен на плите или в духовке. Для приготовления в духовке ее необходимо разогреть до 160 °C. Довести соус до кипения, накрыть кастрюлю пергаментной бумагой и поставить ее в духовку на 3-4 часа. Когда соус будет готов, он загустеет и уварится примерно до 1 литра. Добавить орегано и дать соусу остыть до комнатной температуры (около 1 часа) перед сборкой лазаньи. Для приготовления на плите: варить соус на медленном огне от 1,5 до 2 часов, помешивая и очищая дно кастрюли каждые 10 минут, чтобы предотвратить подгорание.

3. В большой миске смешать рикотту и яйца. Добавить петрушку, соль и перец по вкусу и перемешать. Охладить, пока вы не будете готовы собрать лазанью.

Приготовить пластины лазаньи в большой кастрюле с кипящей подсоленной водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Слить воду и дать пасте немного остыть.

4. Разогреть духовку до 180 °C. Для сборки лазаньи выложить слой соуса (от 3/4 до 1 чашки) в форму для выпечки. Положить листы лазаньи, слегка перекрывая пластины. Намазать половину рикотты, сверху положить еще одним слоем пластины лазаньи. Выложить 1 чашку оставшегося соуса и распределить по пластинам. Сверху положить еще один слой листов, выложить оставшуюся рикотту. Завершить лазанью слоем пластин и смазать их соусом. Перемешать тертый сыр моцарелла с солью и перцем по вкусу и посыпать его сверху.

Выпекать лазанью в течение 45 минут или до 1 часа, пока сыр моцарелла не покроется золотисто-коричневой корочкой.