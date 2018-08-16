Можно ли умереть от шоколада

Шоколад — одно из самых популярных в мире лакомств. Шоколадные конфеты и торты, тающие во рту плитки и мороженное с добавлением шоколада — кто устоит перед фантастически вкусными десертами? Но наверняка вам будет небезынтересно узнать кое-какие любопытные факты о шоколаде.

1. Белый шоколад не содержит какао-порошка, но содержит какао-масло.

2. Шоколадным напитком баловали себя индейцы майя ещё в 500 году до нашей эры. Тогда в него добавляли перец чили и употребляли как прохладительный напиток.

3. Майя и ацтеки очень ценили бобы какао, считая, что это дар богов. У ацтеков бобы служили деньгами.

4. Плитки шоколада появились только в 1847 году. Такая форма пришлась по вкусу сладкоежкам, и с тех пор шоколад выпускают именно в таком виде.

5. Изначально шоколадные напитки были горькими, но после попадания шоколада в Европу, кондитеры начали думать, как улучшить его вкус. В итоге шоколад стал сладким.

6. В каждом стручке дерева какао содержится 30-40 бобов. Из ферментируют, высушивают и лишь потом отправляют на заводы.

7. В 2017 году в мире появился новый вид шоколада — рубиновый. Его делают из рубиновых какао-бобов красного цвета с неповторимым ягодным вкусом.

8. Если за непродолжительное время съесть 11 кг шоколада, тот можно умереть.