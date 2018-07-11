Яичница с колбасой и картофелем

Сытное блюдо для завтрака: запеченная яичница с колбасой, беконом, картофелем и горошком.

Ингредиенты

Оливковое масло 3 ст. л.

колбаса 250 г бекон 4 полоски

чеснок 4 зубчика

лук 1 шт картофель 1 шт зеленый горошек 50 г кайенский перец по вкусу

паприка по вкусу

яйца 4-5 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте масло в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок. Тушите до прозрачности. Добавьте нарезанный кубиками картофель, обжарьте до золотистого цвета.

Добавьте нарезанный кубиками бекон, готовьте еще 2-3 минуты. Затем добавьте нарезанную колбасу, хорошо перемешайте. Добавьте зеленый горошек и все специи.

Снимите сковороду с огня. Сверху вбейте яйца. При необходимости посолите и поперчите. Поместите в духовку. Запекайте около 15 минут, чтобы белки запеклись, а желтки остались жидкими. Подавайте сразу.