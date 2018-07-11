Яичница с колбасой и картофелем 

Сытное блюдо для завтрака: запеченная яичница с колбасой, беконом, картофелем и горошком.
Ингредиенты
Оливковое масло 3 ст. л.
колбаса 250 г бекон 4 полоски
чеснок 4 зубчика
лук 1 шт картофель 1 шт зеленый горошек 50 г кайенский перец по вкусу
паприка по вкусу
яйца 4-5 шт соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок. Тушите до прозрачности. Добавьте нарезанный кубиками картофель, обжарьте до золотистого цвета.
Добавьте нарезанный кубиками бекон, готовьте еще 2-3 минуты. Затем добавьте нарезанную колбасу, хорошо перемешайте. Добавьте зеленый горошек и все специи.
Снимите сковороду с огня. Сверху вбейте яйца. При необходимости посолите и поперчите. Поместите в духовку. Запекайте около 15 минут, чтобы белки запеклись, а желтки остались жидкими. Подавайте сразу.