Разнообразие начинок. Как приготовить тарт

Тарт — это почти что торт. Тартом называют открытый пирог из песочного теста, по сути это увеличенный вариант всеми любимых тарталеток. Начинки для этой выпечки могут быть самыми разными. Интересные варианты — в материале «АиФ-Челябинск».

Тесто любит холод

Главное в тарте — правильно приготовленное тесто, оно должно быть песочным. Готовится классическое тесто для тарта достаточно просто. Но если вы никогда прежде не делали песочное тесто, то знайте, что все манипуляции нужно проводить достаточно быстро, ведь продукты не должны нагреться. Это позволит установить особые связи между ингредиентами, и тесто будет рассыпчатым.

Итак, нам понадобится:

250 г муки,100 г сливочного масла,2 желтка,100 г сахарной пудры, щепотка соли,1 столовая ложка молока

Если тарт будет несладким, то сахара нужно положить меньше или вообще исключить. Если начинка предполагается кислая, то количество сахара можно немного увеличить.

Желтки растереть с сахаром. Муку смешать с мягким охлажденным маслом. Обе массы соединить, добавить соль и молоко. Убрать в холодильник на 30 минут. В процессе работы с тестом важно следить за тем, чтобы оно не нагревалось, периодически остужая его в холодильнике.

Тесто размять руками, не раскатывая, и аккуратно выложить им дно и стенки рифленой формы для выпечки. Толщина слоя при этом не должна быть больше 2 мм. Дно будущего тарта необходимо наколоть вилкой, чтобы при выпечке оно не сильно деформировалось. После того, как тесто выложено в форму, его снова отправляют в холодильник, чтобы оно остыло.

Теперь корзиночку для будущего пирога нужно испечь. Чтобы тесто не вздулось, его укрывают фольгой или специальной пленкой для жарки. На пленку нужно насыпать рис. Проследите за тем, чтобы зерно равномерно придавило тесто в форме. Выпекать тарт следует при температуре 170 градусов, пока краешки не зарумянятся. После чего пленку с рисом можно убрать. Рис рекомендуют ссыпать в отдельную ёмкость, ведь его можно использовать для выпечки тартов несколько раз.

Тарт, освобожденный от груза, следует выпекать еще 10-15 минут. После чего форма для пирога считается готовой. Доставать запеченную заготовку из формы можно только после полного остывания: так больше шансов, что она не сломается. Основы для тартов, как и тарталетки, можно хранить некоторое время.

Начинка для тарта может быть любой: ягоды, овощи, фрукты, орехи, рыба, курица, творог и сыр. Не случайно французский тарт нередко сравнивают с пиццей, которую в мире делают со всевозможными начинками. Единственный продукт, который редко встречается в начинке для тарта — это яйцо.

Тарт с булгуром и грибами

150 г булгура,300 г грибов,150 мг сливок,1 луковица,1 морковь,170 г твёрдого сыра,3 зубчика чеснока, соль, перец, зелень — по вкусу.

Булгур замочить в кипятке и дать постоять 20-30 минут. Лук и грибы порезать и обжарить на сковородке. Морковь натереть на тёрке и также обжарить. Разбухший булгур смешать с обжаренной смесью Сыр потереть на тёрке.

В готовую форму для тарта выложить получившуюся смесь и отправить в духовку для запекания на 15-20 минут. За пять минут до готовности посыпать сыром и зеленью.

С кабачками и мятой

100 г сыра,150 мл сливок,2 кабачка,2 зубчика чеснока,3–4 веточки мяты,2 ст. л. оливкового масла, мускатный орех, соль, черный перец по вкусу.

Кабачки нарезать кубиками, чеснок измельчить. Обжарить кабачок с чесноком на оливковом масле. Листочки мяты мелко порубить. Соединить ингредиенты в общую массу. Выложить в готовую форму для тарта. Выпекать 20-25 минут.

С красной рыбой

300 г филе красной рыбы,100 г сыра,50 г сливочного масла, зелень, соль и перец по вкусу.

Ингредиенты смешать и выложить в заранее выпеченную форму. Выпекать 20-25 минут.

С малиной

200 г творога, 100 г сметаны,2 ст л сахара,1 стакан малины или клубники.

Творог смешать с половиной сахара и сметаной. Выложить в форму из песочного теста. Украсить цельной малиной или кусочками клубники. Сверху посыпать остатками сахара.

С ревенем

600 г ревеня, 2 ст.л. сметаны,100 г сахара50 мл молока 2 ст. ложки кукурузного крахмала

Ревень помыть и измельчить. Соединить ревень с другими ингредиентами. Выложить в заготовку для тарта. Выпекать 15-20 минут.

Кстати

Тарт часто путают с кишем, но истинные кулинары говорят, что эти два вида пирогов можно легко различить. В основе киша — рубленое тесто, а форма для него может быть не только рифленой, но и гладкой.