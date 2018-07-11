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Из Курска и Беларуси: новые продукты завезли на региональную ярмарку
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Из Курска и Беларуси: новые продукты завезли на региональную ярмарку 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 11 июля 2018
Фото: Борисовские пруды
Стартовала вторая июльская сессия региональной ярмарки в районе Орехово-Борисово Северное в среду, 11 июля. В этот раз жители смогут выбрать для себя что-то необычное и непременно вкусное из продуктов Курской области и Республики Беларусь.
На прилавках можно будет найти свежее мясо животных и птиц, кисломолочку, крупы, которыми так славится Беларусь, и, конечно, знаменитые курские фрукты и овощи. Региональные ярмарки — настоящее спасение для тех, кто предпочитает «огородную» продукцию магазинной.
— Своего огорода у меня нет, но уж очень хочется попробовать есть что-то настоящее, не в пакетах и этиленовых пленках, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представительница серебряного возраста Рида Важенина, — Конечно, цены могут отличаться от магазинных. Но ради свежего сыра или чистого мяса… Я довольна.
К тому же приобрести товары из Беларуси и Курской области можно до 17 июля. Затем на прилавках появятся продукты из Липецкой области.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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