Пирог с капустой и ветчиной

Необычный пирог из теста с добавлением ветчины и с начинкой из капусты.

Ингредиенты

Капуста 500 г оливковое масло 100 мл ветчина 200 г яйца 2 шт чеснок 3 зубчика

петрушка 1 пучок

соль по вкусу

черный перец по вкусу

мука 300 г молоко 200 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Капусту помойте и нашинкуйте тонкими полосками. Отварите в подсоленной воде около 10 минут, чтобы капуста стала мягкой, но все еще немного хрустящей.

Влейте в сковороду оливковое масло, разогрейте его и положите в него капусту. Обжарьте в течение 5 минут на сильном огне.

Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Добавьте яйца, измельченные чеснок и петрушку, соль, перец, муку и молоко. Хорошо перемешайте. Выложите на присыпанную мукой поверхность и замесите тесто.

Тесто разделите на две части и раскатайте. Один пласт поместите в смазанную маслом форму. Выложите на тесто капусту и накройте вторым пластом. Защипайте края. Выпекайте в течение 35-40 минут. Подавайте теплым.