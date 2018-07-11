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Пирог с капустой и ветчиной
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Пирог с капустой и ветчиной 

Карельские вести 11 июля 2018
Фото: Карельские вести
Необычный пирог из теста с добавлением ветчины и с начинкой из капусты.
Ингредиенты
Капуста 500 г  оливковое масло 100 мл  ветчина 200 г  яйца 2 шт  чеснок 3 зубчика
петрушка 1 пучок
соль по вкусу
черный перец по вкусу
мука 300 г  молоко 200 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Капусту помойте и нашинкуйте тонкими полосками. Отварите в подсоленной воде около 10 минут, чтобы капуста стала мягкой, но все еще немного хрустящей.
Влейте в сковороду оливковое масло, разогрейте его и положите в него капусту. Обжарьте в течение 5 минут на сильном огне.
Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Добавьте яйца, измельченные чеснок и петрушку, соль, перец, муку и молоко. Хорошо перемешайте. Выложите на присыпанную мукой поверхность и замесите тесто.
Тесто разделите на две части и раскатайте. Один пласт поместите в смазанную маслом форму. Выложите на тесто капусту и накройте вторым пластом. Защипайте края. Выпекайте в течение 35-40 минут. Подавайте теплым.
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