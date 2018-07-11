Любовь Успенская: Все мои мужики пришли ко мне через желудок!

Королева шансона Любовь Успенская в светской тусовке слывет знатным кулинаром. Перед ее шедеврами, которые она готовит на кухне, еще не устоял ни один мужчина. О своих секретах, а также о желании сбросить вес звезда откровенно рассказала нашим корреспондентам:

— Я люблю разнообразие в еде. Определенной национальной кухни, которую бы предпочитала, у меня нет. Все идет от настроения. Зимой я обожаю русскую кухню: в моем рационе присутствуют борщи, рассольники, запеченные овощи… А летом мне нравится все свежее — сейчас тянет на салаты, на зеленые супчики, холодные свекольники. От японской кухни, правда, не могу отказаться и в теплое время года. Мне нравится сырая рыба, устрицы, морепродукты.

— Сами готовите?

— Конечно. Все мои друзья знают: когда я не на гастролях, всегда готовлю сама. Меня никто не учил этому делу, я сама научилась. И петь, кстати, тоже. Мне кажется, что у талантливых от природы людей, если они чего-то хотят, все непременно получается. Моей дочке Татьяне кулинарный талант передался по наследству. Когда у нее особенно хорошее настроение, она может часами стоять на кухне, придумывать новые блюда и фантазировать. Сегодня, кстати говоря, я фантазировала тоже. У нас на обед — фаршированный перец с мясом дикого лося, грибами портобелло и разными овощами в помидорном соусе.

— Где же вы нашли мясо дикого лося в Москве?

— У нас на Рублевке есть магазин, где продается дичь. Там всегда все очень свежее. Я покупаю. А рядом есть рынок, где приобретаю овощи и фрукты. К сожалению, сама их на своем участке не выращиваю. У меня земля не самая лучшая для этого. К тому же легче пойти на рынок — там привозят свежайшие овощи и фрукты. Лучше тех помидоров, что продаются у нас, нигде не найти.

— Но лосятина — мясо весьма калорийное!

— Зато вместо риса у меня крупа амаранта. Она богата витаминами, при этом малокалорийная. Кстати говоря, я сейчас на диете. Мне нужно сбросить вес. Впереди у меня очень важная акция — на одном из музыкальных фестивалей запланирован мой творческий вечер. Нужно быть в форме. Для себя решила, что необходимо в самое ближайшее время похудеть на пять килограммов. Так что за рационом я сейчас слежу. Хотя в принципе мне никто не кричит: «Быстрей худей!» Но я чувствую, что лишний вес, который надо сбросить, присутствует. Хотя визуально все хорошо.

— Вы согласны с тем, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок?

— Конечно. Все мои мужики пришли ко мне исключительно через желудок. Я их только этим и брала, а потом всем остальным. Им так у меня нравилось, что никак выгнать не могла.

— Вот как вы отличаетесь от своих соседей. Рублевские девушки готовить не любят, все в рестораны предпочитают ходить!

— Это не про меня, не считаю себя рублевской девушкой. Я по гороскопу Лошадь. Рабочая. Я не ищу мужчин, которые будут меня содержать или указывать, что делать, что надевать, куда ходить. Я сама себе хозяйка и очень горжусь этим.