Инжир с сыром в прошутто

Необычная праздничная закуска из сушеного инжира, фаршированного сыром и обернутого ломтиками пармской ветчины.

Ингредиенты

Сушеный инжир 24 шт красное вино 250 мл сыр 120 г прошутто 100 г Способ приготовления

Острым маленьким ножом сделайте надрезы в инжире, чтобы получился «карман».

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Сложите инжир в кастрюльку и залейте вином. Поместите на огонь и доведите до кипения. Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Тем временем нарежьте сыр небольшими кубиками такого размера, чтобы они поместились в инжир.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Шумовкой выньте инжир из вина и переложите его на противень. Аккуратно вложите в каждый плод по кусочку сыра.

Оставшееся вино доведите до кипения и варите около 5 минут, пока оно не загустеет.

Ломтики прошутто аккуратно разорвите руками на полоски. Оберните ими плоды инжира. Выложите на противень. Запекайте в течение 5-10 минут, пока сыр не расплавится, а прошутто начнет подрумяниваться. Выложите на тарелки и полейте винным соусом. Подавайте горячим.