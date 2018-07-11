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Инжир с сыром в прошутто
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Инжир с сыром в прошутто 

Карельские вести 11 июля 2018
Фото: Карельские вести
Необычная праздничная закуска из сушеного инжира, фаршированного сыром и обернутого ломтиками пармской ветчины.
Ингредиенты
Сушеный инжир 24 шт  красное вино 250 мл  сыр 120 г  прошутто 100 г  Способ приготовления
Острым маленьким ножом сделайте надрезы в инжире, чтобы получился «карман».
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Сложите инжир в кастрюльку и залейте вином. Поместите на огонь и доведите до кипения. Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.
Тем временем нарежьте сыр небольшими кубиками такого размера, чтобы они поместились в инжир.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Шумовкой выньте инжир из вина и переложите его на противень. Аккуратно вложите в каждый плод по кусочку сыра.
Оставшееся вино доведите до кипения и варите около 5 минут, пока оно не загустеет.
Ломтики прошутто аккуратно разорвите руками на полоски. Оберните ими плоды инжира. Выложите на противень. Запекайте в течение 5-10 минут, пока сыр не расплавится, а прошутто начнет подрумяниваться. Выложите на тарелки и полейте винным соусом. Подавайте горячим.
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