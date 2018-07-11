В оставшиеся дни поста, которые совпали с майскими праздниками, хочется порадовать близких вкусными блюдами. Попробуйте приготовить постные драники, которые придутся по вкусу всей семье.
Ингредиенты
Картофель 1 кг мука 2 ст. л.
лук 1 шт растительное масло для жарки
соль по вкусу
черный перец по вкусу
укроп 1 пучок
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняБелорусская
Лук и картофель очистите. Одну картофелину вместе с луком натрите на мелкой терке или пропустите через мясорубку. Остальной картофель натрите на крупной терке. Перемешайте все вместе и отожмите лишнюю жидкость.
Добавьте муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте картофельную массу на сковороду ложкой, формируя небольшие оладьи, и обжаривайте их с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте драники горячими, посыпав их измельченным укропом.