Постные драники

В оставшиеся дни поста, которые совпали с майскими праздниками, хочется порадовать близких вкусными блюдами. Попробуйте приготовить постные драники, которые придутся по вкусу всей семье.

Ингредиенты

Картофель 1 кг мука 2 ст. л.

лук 1 шт растительное масло для жарки

соль по вкусу

черный перец по вкусу

укроп 1 пучок

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняБелорусская

Лук и картофель очистите. Одну картофелину вместе с луком натрите на мелкой терке или пропустите через мясорубку. Остальной картофель натрите на крупной терке. Перемешайте все вместе и отожмите лишнюю жидкость.

Добавьте муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте картофельную массу на сковороду ложкой, формируя небольшие оладьи, и обжаривайте их с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте драники горячими, посыпав их измельченным укропом.