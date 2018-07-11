«Шококекс», суфле и рулет с бананом. Топ–3 десерта из шоколада

11 июля в мире отмечают День шоколада — одного из самых любимых продуктов жителей планеты. Раньше такое лакомство было доступно лишь знатным особам. Сегодня же столько вариаций шоколадных блюд на любой вкус и кошелек — стоит только захотеть. «АиФ-Юг» предлагает три рецепта, в которых основной ингредиент — шоколад.

Шоколадное суфле

Суфле — это французский десерт из яичных желтков в сочетании с различными ингредиентами. Воздушность и легкость десерту придают добавленные в основу из желтков взбитые до жестких пиков белки.

Что понадобится

1 столовая ложка сливочного масла + 1 столовая ложка мягкого масла для смазывания формочек;1/4 стакана сахара + 3 столовые ложки сахара для обсыпки формочек;200 г горького шоколада с 70% содержанием какао;2 столовые ложки сваренного кофе;5 больших яичных желтков;2 чайные ложки ванильного экстракта;5 больших яичных белков;1 чайная ложка соли;1 стакан ванильного мороженого.

Как приготовить

Разогреть духовку до 200 градусов. Низ, бока и ободки формочек смазать маслом при помощи силиконовой кисти и обсыпать сахаром. Избыток сахара стряхнуть. Горький шоколад, кофе, и 1 столовую ложку сливочного масла в жаропрочной миске поставить над большой кастрюлей с медленно кипящей водой и постоянно помешивать, пока шоколад не растает, а смесь не станет гладкой. Дать смеси немного остыть. Вбить желтки и добавить ваниль в шоколадную смесь. Если смесь станет зернистой, добавить 2 чайные ложки воды и взбивать, пока смесь снова не станет гладкой и глянцевой. Вбить яичные белки на средней скорости до образования пены. Добавить соль и продолжать взбивать, постепенно повышая обороты, около 2 минут до мягкой, кремовой формы пиков. Продолжать взбивать, постепенно добавляя сахар до тех пор, пока пики не станут твердыми и блестящими. Сначала соединить одну треть яичных белков с шоколадной смесью, затем в смесь добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать, так чтобы белки не опали. Ложкой разложить смесь по формочкам, смесь должна полностью заполнять форму и немного возвышаться над краями ободков. Посыпать поверхность суфле небольшим количеством сахара, затем осторожно провести большим пальцем внутри ободка формы, создавая небольшое углубление (это поможет суфле равномерно подняться). Поставить формочки в духовку. Снизить температуру до 160 градусов и выпекать суфле в течение 12–15 минут пока оно не вырастет. Достать суфле из духовки и налить в центр каждой порции столовую ложку растопленного мороженого.

Шоколадно-банановый рулет

В десертах шоколад прекрасно сочетается с бананами, особенно, если дело касается тортов и пирожных. Очень вкусным получается шоколадно-банановый рулет.

Что понадобится

Для теста

3 куриных яйца;3 столовые ложки муки;3 столовые ложки сахарного песка;1,5 столовые ложки какао порошка;1/4 чайной ложки разрыхлителя;

Для начинки

100 мл молока;1 столовая ложка муки;125 грамм размягченного сливочного масла;1 яйцо;4 грамма ванильного сахара;50 грамм горького шоколада;2 столовые ложки сахарного песка;1 банан;масло для смазывания противня и шоколад для посыпки.

Как приготовить

Разогреть духовку до 180 градусов, взять противень для выпечки, смазать его маслом и выстелить пергаментной бумагой. Для приготовления коржа взять куриные яйца и отделить белки от желтков. Взбить белки до устойчивых пиков, желтки взбить с сахаром, добавить в них какао, муку и разрыхлитель. Получившееся тесто вылить на подготовленный противень и поставить в духовку на 7-10 минут. После того, как корж испечется, переложить его на влажное кухонное полотенце, сформировать рулет и оставить остывать вместе с полотенцем. Когда рулет остынет до комнатной температуры, раскрутить его. Для приготовления начинки в молоко вмешать муку, поставить смесь на средний огонь и довести до образования густой консистенции. Снять с огня, вмешать в смесь яйцо с сахарным песком. Остудить до комнатной температуры. В полученный крем добавить масло и взбить крем, затем добавить в него растопленный шоколад. Половину шоколадного крема оставить для украшения рулета. На раскрученный бисквитный корж выложить крем и хорошо его размазать, на крем положить банан и сформировать рулет. Покройте десерт оставшимся кремом, посыпьте шоколадной крошкой. Перед подачей уберите рулет в холодильник на несколько часов.

Быстрый «шококекс»

Из микроволновой печи кекс ничем не уступает кексу из обычной духовки. Но при приготовлении нужно учесть несколько особенностей. Кекс из микроволновки слегка влажный, липкий и блестящий. Румяным он станет при использовании режима «гриль».

Что надобится

Яйца — 3 шт. ;сахар — 240 г;соль — 3 г;мука — 360 г;разрыхлитель — 18 г;сливочное масло — 265 г;цедра 35 г;молоко — 0,5 стакана;молочный шоколад — 1 плитка.

Как приготовить

В глубокой емкости взбить яйца со щепоткой соли и сахаром. Делать это лучше это на небольшой скорости, до полного растворения сахарных кристаллов. Муку с разрыхлителем просеять через мелкое сито. Все ингредиенты тщательно перемешать. Растопить сливочное масло в микроволновой печи. Чтобы это произошло быстрее, нарезать его небольшими кубиками. Влить масло в тесто. Разломать шоколад на небольшие кусочки и положить его в стеклянную или керамическую мисочку. Поместить ёмкость с шоколадом в микроволновку, выставив режим разморозки на 30 секунд. Соединить растопленный шоколад с молоком и цедрой, постепенно влить смесь в тесто, непрерывно взбивая его на низких оборотах.

Кстати, в тесто можно добавить сок лимона или апельсина, ликер, сироп или ром, но не больше 30 мл. В качестве наполнителей подойдут засахаренные фрукты, изюм, шоколадная крошка.