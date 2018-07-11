10 причин застоя веса

Застой веса в похудении — это проблема, с которой сталкивается большинство людей, сидящих на диете. Конечно, это не самый приятный опыт. Когда мы разворачиваем курс в питании на 180 градусов, отказываемся от своих любимых блюд, приносим немало жертв, то хотим видеть результаты.

Внезапное плато в похудении очень часто работает демотивирующе, подталкивает нас к отказу от диеты или необдуманным поступкам.

ПРИЧИНЫ ЗАСТОЯ ВЕСА:

Изо дня в день потребляете одно и то же количество калорий;

Долгое время занимаетесь по одной и той же спортивной программе;

Не употребляете достаточное количество жидкости и полиненасыщенных жиров;

Не устраиваете разгрузочные дни;

Не пытаетесь разнообразить ваше меню;

Не достаточно времени отводите на сон;

Не делаете зарядку или вообще не занимаетесь спортом;

Едите вредную пищу.

То, что перечислено выше — это причины появления плато. Устраните их — исчезнет и сей эффект. Но чтобы вам же было проще, вот вам основные правила по борьбе с эффектом плато:

Занимайтесь спортом (причем каждый день делайте разные упражнения; главный враг плато — разнообразие);

Правильно питайтесь (утром — углеводы, вечером — белки);

Пейте достаточное количество жидкости (значит, не менее 1,5 л воды — не пропускайте этот пункт!);

Употребляйте полиненасыщенные жиры (которые вы найдете в рыбе, орехах, растительном масле);

Читтингуйте (устраивайте праздники живота 1 — 2 раза в 2 недели);

Не забывайте о белках (они — двигатели процесса похудения);

Высыпайтесь (от 8-и часов отводите на сон);

Ешьте дробно (разбейте большие порции на маленькие и ешьте их через каждые 2 — 3 часа; это — лучшая диета!).

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