10 причин застоя веса 

Застой веса в похудении — это проблема, с которой сталкивается большинство людей, сидящих на диете. Конечно, это не самый приятный опыт. Когда мы разворачиваем курс в питании на 180 градусов, отказываемся от своих любимых блюд, приносим немало жертв, то хотим видеть результаты.
Внезапное плато в похудении очень часто работает демотивирующе, подталкивает нас к отказу от диеты или необдуманным поступкам.
ПРИЧИНЫ ЗАСТОЯ ВЕСА:
Изо дня в день потребляете одно и то же количество калорий;
Долгое время занимаетесь по одной и той же спортивной программе;
Не употребляете достаточное количество жидкости и полиненасыщенных жиров;
Не устраиваете разгрузочные дни;
Не пытаетесь разнообразить ваше меню;
Не достаточно времени отводите на сон;
Не делаете зарядку или вообще не занимаетесь спортом;
Едите вредную пищу.
То, что перечислено выше — это причины появления плато. Устраните их — исчезнет и сей эффект. Но чтобы вам же было проще, вот вам основные правила по борьбе с эффектом плато:
Занимайтесь спортом (причем каждый день делайте разные упражнения; главный враг плато — разнообразие);
Правильно питайтесь (утром — углеводы, вечером — белки);
Пейте достаточное количество жидкости (значит, не менее 1,5 л воды — не пропускайте этот пункт!);
Употребляйте полиненасыщенные жиры (которые вы найдете в рыбе, орехах, растительном масле);
Читтингуйте (устраивайте праздники живота 1 — 2 раза в 2 недели);
Не забывайте о белках (они — двигатели процесса похудения);
Высыпайтесь (от 8-и часов отводите на сон);
Ешьте дробно (разбейте большие порции на маленькие и ешьте их через каждые 2 — 3 часа; это — лучшая диета!).
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