В Приморье задержали груз с 25 тоннами заражённых овощей и фруктов из Китая

В Приморском крае задержали груз почти с 25 тоннами заражённых овощей и фруктов из Китая, сообщает телеканал «360» со ссылкой на управление Россельхознадзора

Партию продуктов проверили в пропускном пункте Пограничный. Установлено, что фрукты и овощи частично заражены восточной плодожоркой. Среди непригодной продукции — брокколи, пекинская и цветная капуста, морковь, баклажаны, перец, томаты, лимоны, редис, груши, абрикосы, яблоки, сливы, виноград.

Весь груз возвращён экспортёру в КНР по решению собственника партии.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор задержал 27 тонн мяса курицы из Бразилии в Калининградской области.