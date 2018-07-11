Ещё
В Приморье задержали груз с 25 тоннами заражённых овощей и фруктов из Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приморье задержали груз с 25 тоннами заражённых овощей и фруктов из Китая 

RT на русском 11 июля 2018
В Приморском крае задержали груз почти с 25 тоннами заражённых овощей и фруктов из Китая, сообщает телеканал «360» со ссылкой на управление Россельхознадзора.
Партию продуктов проверили в пропускном пункте Пограничный. Установлено, что фрукты и овощи частично заражены восточной плодожоркой. Среди непригодной продукции — брокколи, пекинская и цветная капуста, морковь, баклажаны, перец, томаты, лимоны, редис, груши, абрикосы, яблоки, сливы, виноград.
Весь груз возвращён экспортёру в КНР по решению собственника партии.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Россельхознадзор задержал 27 тонн мяса курицы из Бразилии в Калининградской области.
RT на русском: последние новости
ФТС заявила о росте импорта пальмового масла в Россию в январе-мае Роспотребнадзор рассказал, как выбирать сезонные овощи и фрукты Роспотребнадзор призвал отказаться от употребления собранных в Крыму грибов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение