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Картофельный гратен с запеченными овощами
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Картофельный гратен с запеченными овощами 

Карельские вести 11 июля 2018
Запеканка из картофеля со свеклой, морковью и турнепсом.
Ингредиенты
Оливковое масло 1 ст. л.
турнепс 2 шт  свекла (маленькая) 2 шт  морковь 2 шт  молоко 250 мл  яйца 2 шт  картофель 4-5 шт  сливочное масло 2 ст. л.
сыр 100 г  петрушка по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Турнепс, свеклу и морковь очистите и нарежьте крупными кубиками. Полейте маслом, перемешайте и выложите на застеленный бумагой противень. Посолите и поперчите. Запекайте в течение 30 минут.
Тем временем картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Выложите их в смазанную маслом формы для выпечки.
Яйца взбейте с молоком, сливочным маслом и тертым сыром. Посолите и поперчите. Залейте этой смесью картофель. Запекайте около 15-20 минут. Выньте из духовки и выложите сверху запеченные овощи. Снова поместите в духовку на 15-20 минут. Подавайте, посыпав петрушкой.
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