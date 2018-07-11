Картофельный гратен с запеченными овощами 

Запеканка из картофеля со свеклой, морковью и турнепсом.
Ингредиенты
Оливковое масло 1 ст. л.
турнепс 2 шт свекла (маленькая) 2 шт морковь 2 шт молоко 250 мл яйца 2 шт картофель 4-5 шт сливочное масло 2 ст. л.
сыр 100 г петрушка по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Турнепс, свеклу и морковь очистите и нарежьте крупными кубиками. Полейте маслом, перемешайте и выложите на застеленный бумагой противень. Посолите и поперчите. Запекайте в течение 30 минут.
Тем временем картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Выложите их в смазанную маслом формы для выпечки.
Яйца взбейте с молоком, сливочным маслом и тертым сыром. Посолите и поперчите. Залейте этой смесью картофель. Запекайте около 15-20 минут. Выньте из духовки и выложите сверху запеченные овощи. Снова поместите в духовку на 15-20 минут. Подавайте, посыпав петрушкой.