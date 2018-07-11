Поминайте пиром: готовим блюда стран, проигравших России на ЧМ-2018 по футболу

Впереди еще две трети лета, а оно уже превосходит все наши ожидания. Погода располагает к выездам за город, барбекю и практически черноморскому загару в дачных условиях. Города резко повысили градус космополитичности, и даже самые индифферентные к спорту могут отличить «плей-офф» от «пенальти», а «гандикап» от «Дзюбы». И конечно, главное — российская сборная не перестает приятно удивлять, будоражить струны наших душ и давать поводы для гордости.

Жаль, что далеко не каждый может позволить себе зажигательно-мангальный отдых в этот удивительный сезон. А мы смогли! Причем сделали это на территории коворкинга Deworkacy, на зеленой веранде прямо в центре Москвы. Нам понадобились: 1 электрический гриль Weber Q 1400, 1 гугл-поисковик и 15 голодных сотрудников.

Для тех, кто на вопрос «Как вы проводите это лето?» может ответить: «Только взглядом», БигПикча подготовила несколько гастрономических советов, которые не только разнообразят дни болельщиков, но и разовьют вкус. Оставим чипсы под пиво староверам!

Чтобы помянуть добрым словом команды, которые отправились домой, мы объявили себе очередной челлендж — приготовить на гриле их национальные блюда. Так себе челлендж, конечно, учитывая, что на гриле Weber можно приготовить все что угодно — от мяса до настоящей итальянской пиццы и десертов. Для гриля можно докупить множество аксессуаров — решетку для рыбы, противни всех мастей и даже камень для пиццы — жаль, Италия даже отбор на чемпионат мира не прошла.

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Саудовская Аравия

Саудовцы — большие любители мясных блюд. Они не едят свинину, зато обожают баранину, на тему которой в их кухне множество вариаций. Шашлычки из рубленого мяса, шаурма со свежими овощами и йогуртовой заправкой, томленое мясо с рисом, приправленное специями и обжаренными орешками… Глаза наши разбегались, но остановились мы на классике жанра, кебабах — сочных и ароматных бараньих котлетках со свежей зеленью. В качестве гарнира — овощи гриль.

Ингредиенты (на 4 порции):

Для кебабов:

— бараний фарш — 500 г; — курдюк (баранье сало) — 50 г для сочности; — лук репчатый — 1 штука; — чеснок — 4 зубчика; — зира, острый красный перец, корица — все по щепотке; — 5 веточек кинзы; — соль по вкусу; — шпажки для шашлыка.

Для гарнира:

— баклажан — 1 штука; — паприка красная/желтая — 2 штуки; — цукини — 1 штука; — оливковое масло — полстакана; — чеснок — 1 зубчик; — веточка розмарина.

Пошаговый рецепт

Начать лучше с приготовления гарнира, чтобы мясо в блюде было с пылу с жару.

1. Разрезать паприку на 4 части и вынуть семечки. Маленькие перчики можно не резать. 2. Цукини и баклажаны порезать нетонкими кружками. 3. Мелко порезать чеснок, смешать с овощами, добавив масло и розмарин. Оставить на 20 минут. 4. Смазать гриль маслом, нагреть до 220 °С. У гриля Weber Q 1400 это происходит за считаные минуты, о чем обычно говорит ярко-красный цвет нагревательного элемента. 5. Достать овощи и выложить на гриль. Перевернуть через 10 минут. Готовить до желаемой мягкости.

Для мясной составляющей блюда:

1. Измельчить сало и смешать с бараньим фаршем. 2. Мелко нарезать лук (выжать из него жидкость, если прибегаете к помощи блендера), чеснок и кинзу. 3. Хорошо перемешать в миске все, что нарезали, и добавить соль и специи. 4. Очень важно отжать из мяса влагу, иначе кебабы могут развалиться при жарке! 5. Разделить массу на небольшие продолговатые котлетки и плотно облепить ими шпажки для шашлыка. Затем положить шпажки ненадолго в морозильник, чтобы кебабы схватились и у них было еще меньше шансов развалиться при готовке. 6. Смазать маслом решетку гриля и разогреть его до 200 °С. 7. Выложить кебабы на решетку и закрыть крышку, чтобы мясо прогрелось равномерно и пропиталось запахами. Баранина, смешанная с курдюком, — очень сочное мясо, которое выделяет много жира. Конструкция этого гриля позволяет превратить жир в испарения, которые насыщают мясо, делая его еще более ароматным. 8. Через 8 минут мясо перевернуть. Повторить до золотистой корочки.

У гриля Weber 1400 Q большая площадь решетки (43×32 см), так что можно приготовить кебабы на всю компанию за один подход. Никому не придется ждать, грустно глядя на поедающих коллег, или есть остывшее мясо из солидарности.

Приятный момент — чугунная решетка гриля, на которой нам покоряются гастрономические вершины, покрыта фарфоровой эмалью, а потому чистится очень легко. А лишний жир сливается в съемный поддон, который удобно вынуть и промыть. У ответственных за уборку после арабского мастер-класса не будет повода припоминать о ней на следующий день.

О гриле на официальном сайте Weber

Испания

Испанская кухня хорошо знакома нашей стране, но на самом деле более разнообразна, чем мы привыкли думать. И дело даже не в бесчисленном количестве традиционных испанских закусок, именуемых тапас. Практически в каждом регионе имеется свое фирменное блюдо. Андалусия, что на юге страны, подарила миру гаспачо — освежающий суп из свежих протертых овощей. На севере, в провинции Астурия, популярна фабада — густая похлебка с добавлением белой фасоли, бекона и местных колбас. В Каталонии, где, кстати, была написана первая в Испании кулинарная книга, испокон веков популярна эскуделья — бульон с макаронами и большими мясными тефтелями (ну такое, знаете ли). А также очень распространена пантумака — закуска из местного хлеба с чесноком и помидорами, растертыми с оливковым маслом. В общем, не хамоном единым, как говорится.

Мы, конечно, все это учли, оценили по достоинству и… единогласно решили остановить выбор на старой доброй паэлье с морепродуктами — родом из Валенсии.

Вариаций паэльи много. Туда может входить до 7 видов рыбы, а также чоризо, всевозможные ракушки, бекон, куриные окорочка. Это, должно быть, очень вкусно, но после такой трапезы вряд ли хватит сил на что-то кроме ее переваривания. Мы сохранили благоразумие, бюджет и базу блюда, ограничившись набором ингредиентов, которые нравятся нам больше всего.

Ингредиенты (на 4 порции):

— оливковое масло; — чеснок — 5 головок; — 1 большая луковица; — болгарский и/или красный перец — 2 штуки; — помидоры среднего размера — 3 штуки; — зеленый горошек — 200 г; — креветки — 500 г; — кальмары — 500 г; — мидии — 500 г; — рис круглый (например, карнароли) — 300 г; — шафран — 1 чайная ложка; — рыбный бульон — 2 л (можно «убедить» накануне вернувшегося из отпуска коллегу сварить себе на ужин рыбу); — бокал белого вина; — сковородка для паэльи или просто большая и глубокая сковородка.

У Weber Q 1400 есть бесступенчатая регулировка температуры

Больше о гриле

Пошаговый рецепт:

1. Разогреть гриль до средней температуры, поставить на него сковородку для паэльи и щедро полить ее растительным маслом. 2. Обжарить мелко порезанный лук и чеснок до золотистого цвета, добавить мелко нарезанный перец. Через пару минут бросить туда же помидоры дольками. 3. Когда помидоры дадут сок, добавить кальмары, креветки и мидии. Оставить на 5 минут. Можно использовать готовый микс из морепродуктов. Если покупать свежие, цельные продукты, то придется потратить чуть больше времени на их разделку, но такой вариант предпочтительнее. Жарятся они в любом случае быстро. 4. Добавить рис, равномерно распределить его по сковородке и залить рыбным бульоном. Туда же отправить вино, зеленый горошек и шафран. Перемешать 1 (!) раз и ждать, пока полностью выкипит вода.

Готовить паэлью на гриле очень удобно. Кухонная плита неравномерно прогревает большое дно подобной сковороды и вокруг вдруг оказывается мало места для ингредиентов, простора для движений. С Weber Q 1400 все иначе.

Котел, крышка и рама сделаны из жаропрочного литого алюминия, поэтому гриль можно легко перенести за встроенные боковые ручки и поставить на стол или любую другую поверхность без страха ее испортить.

Как показывает практика, такая паэлья нравится пескетарианцам, мясоедам и просто любителям сложных блюд… и белого вина.

Египет

Исторически сложилось, что кухня многих стран Аравийского полуострова и Ближнего Востока созвучна. Во многом перекликаются блюда, любимые в Египте и Саудовской Аравии. Для полноты ощущений мы решились на что-то совсем неожиданное — приготовление египетского десерта умм-али на нашем гриле.

Публикация от Bigpicture.ru (@bigpictureru)

21 Июн 2018 в 8:20 PDT Этот вегетарианский десерт сочетает в себе все, что полагается восточным сладостям. Карамелизированное тесто, орехи, сухофрукты, нотки муската и корицы. Вместо молока — кокосовые сливки. Своего рода воздушный хлебный пудинг по восточным мотивам.

Ингредиенты (порции варьируются согласно вкусам вашего внутреннего сладкоежки):

— слоеное тесто (или готовые изделия из слоеного теста) — 500 г; — растительное масло для смазывания формы; — сухофрукты — полстакана (мы брали финики и курагу); — орехи — 1 стакан (мы брали кешью и грецкие); — сахар — 1/3 стакана; — кокосовое молоко — 2 стакана; — корица — чайная ложка; — мускатный орех — ½ чайной ложки; — миндальные лепестки / кокосовая стружка / дробленые фисташки — по желанию для оформления; — форма для выпекания.

Пошаговый рецепт:

1. Измельчить ножом и смешать орехи и сухофрукты. 2. Смешать и разогреть кокосовое молоко, сахар, специи. Не доводить до кипения! 3. Покрошить слоеное тесто и выложить половину в смазанную маслом форму для выпекания. Можно использовать любые готовые изделия, но мы заранее заготовили обычное слоеное тесто. Кинули накануне 2 листа в духовку на 15 минут. 4. Поверх теста выложить половину ореховой массы, залить молоком. Повторить для следующего слоя. Если форма маленькая, можно сделать больше слоев. 5. Выпекать на предварительно разогретом гриле (200 °C) с закрытой крышкой 30 минут (или до золотистой корочки). Посыпать чем хотите.

Египетский десерт умм-али в процессе приготовления

На этой сладкой ноте можно подвести итог: Weber Q 1400 окрасил наши летние офисные будни яркими красками (отличными от триколора). Уверены, он скрасит не один зимний день. Гриль отвечает требованиям пожарной безопасности, а значит, готовить на нем можно хоть в офисном помещении. На такую авантюру мы, конечно, не решимся — в офисе и так жарко от нашей вечно бурной креативности. Но почему бы не запечь новогоднюю курицу с яблоками на террасе?

Кстати, это еще одна особенность данной модели — в ней можно запекать очень большие куски мяса или целую птицу. А еще можно будет прихватить Weber Q 1400 на квартирник и устроить барбекю на балконе, на фоне зимних узоров окон.

Что и говорить — необычно возвращаться к привычным сырникам после такого богатства вкусов. Хотя… Может, наш гриль вдохнет в них новую жизнь? Купить гриль можно на официальном сайте Weber.

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