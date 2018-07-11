Заготовки на зиму: кабачки с кетчупом чили

Несомненно, каждая хозяйка хочет удивить семью и найти несколько вкусных рецептов с фото для заготовок на зиму. Чаще всего для консервации используют помидоры, огурцы, перец.

Кроме того, особой популярностью пользуются кабачки с кетчупом чили, которые можно закрывать в литровых или полулитровых банках. Подавать их можно как, в виде закуски основным блюдам, так и дополнительным ингредиентом для приготовления любого салата.

Выбираем кабачки для консервации

Прежде чем сделать заготовку на зиму из кабачков с кетчупом чили, вам необходимо правильно отобрать овощи и подготовить их.

yandex_ad_1 Для того чтобы консервация получилась вкусной, нужно выделить несколько видов кабачков:

мелкие, молодые;

с тонкой кожурой;

с толстой кожурой и семенами.

Таким образом, вы будете знать, как правильно выбрать овощи, чтобы они компактно вошли в литровые банки.

Для первой категории можно нарезать кабачки брусочками (толщина до 1 см) и готовить их по выбранному рецепту.

Во втором случае важно, чтобы кожура на кабачке была не сильно толстой. Тогда можно оставить ее и нарезать кабачки кольцами. А вот если кожура повреждена или слишком толстая, то ее обязательно нужно убрать. Овощи можно нарезать любым способом: кружочками, кубиками.

Вкусные кабачки с острым кетчупом чили: рецепт

Ингредиенты:

кабачки — 2 кг;

вода — 1,5 л;

сахар — 250 г;

соль — 2 ст. л. ;

уксус — 250 мл;

кетчуп «Чили» (острый) — 5 ст. л. ;

черный перец (горошек) — 10 шт. ;

лавровый лист — 4 шт.

Способ приготовления с фото:

Готовим маринад. Для этого смешиваем основные ингредиенты и доводим их до кипения.

Теперь нужно вымыть кабачки и нарезать их полосками.

Укладываем порезанные овощи в литровые банки (стоя), чтобы они располагались плотнее друг к другу.

Затем заливаем их охлажденным маринадом.

Банки нужно аккуратно разместить в большую кастрюлю (на дно обязательно поместить полотенце). Теперь заливаем их водой и ставим на небольшой огонь на 10-12 минут. После того как вода закипела можно вынимать банки и начинать закатывать. При этом не забывайте использовать стерильные крышки.

Теперь каждую литровую банку можно укутать и оставить на сутки в прохладном месте.

yandex_ad_2 Насладиться аппетитной закуской из кабачков с кетчупом чили вы сможете через неделю. Если они придутся вам по вкусу, то вы всегда сможете закрыть еще больше заготовок на зиму.

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Хрустящие кабачки с кетчупом чили

Ингредиенты:

мелкие кабачки — 1,5— 2 кг;

кетчуп «Чили» — 5 ст. л. ;

вода — 1,5 л;

уксус (9%) — 1 стакан;

укроп — 1 пучок;

сахар — 250 г;

соль — 2 ст. л. ;

черный перец (горошек) — 5 шт.

Способ приготовления:

Берем овощи и тщательно промываем под водой. Нарезаем кружками и помещаем в банку, чтобы они находились плотно друг к другу.

Для каждой заготовки в банку помещаем черный перец и специи (по вкусу).

Готовим маринад. Перемешиваем воду, кетчуп, соль, сахар. Ставим все ингредиенты на небольшой огонь и доводим до кипения. После этого добавляем уксус и оставляем на некоторое время.

Как только маринад немного остынет, его можно заливать в банки с овощами.

Пастеризуем и закатываем.

Остывшие литровые банки с консервацией убираем в прохладное темное место.

Уже зимой вы сможете порадовать близких вкусными и хрустящими кабачками с кетчупом чили, которые ничем не уступают привычным маринованным огурцам или помидорам.

Кабачки с кетчупом чили по-украински

Есть несколько рецептов с фото консервации для кабачков с кетчупом чили. Но в любом случае с этим рецептом они получатся ароматными, остренькими и подойдут для подачи на стол, на любой семейный праздник.

Ингредиенты рассчитаны на 1,5 кг овощей:

вода — 1 л;

кетчуп «Чили» — 250 мл;

уксус — 8 ст. л. ;

черный перец — 5 шт. ;

сахар — 1 стакан;

соль — 2 ст. л. ;

лавровый лист — 1 шт.

Процесс приготовления:

Очищаем кабачки от кожуры и вырезаем сердцевину.

Затем нарезаем их крупной соломкой.

Раскладываем нарезанные кабачки в банку.

Для маринада вам нужно смешать воду, кетчуп, сахар, соль и уксус. Ставим жидкость на огонь и доводим до кипения. После этого добавляем лавровый лист.

После того как маринад остыл, заливаем его в банки и добавляем черный перец (5 шт.).

Стерилизуем и закатываем банки.

После этого можно убрать консервацию в погреб или кладовку.

Стоит отметить, что для этого рецепта лучше всего подходят литровые банки. Так, закуска из кабачков с кетчупом чили будет выглядеть не только вкусной, но и красивой.