Заготовки на зиму: кабачки с кетчупом чили 

Несомненно, каждая хозяйка хочет удивить семью и найти несколько вкусных рецептов с фото для заготовок на зиму. Чаще всего для консервации используют помидоры, огурцы, перец.
Кроме того, особой популярностью пользуются кабачки с кетчупом чили, которые можно закрывать в литровых или полулитровых банках. Подавать их можно как, в виде закуски основным блюдам, так и дополнительным ингредиентом для приготовления любого салата.
Выбираем кабачки для консервации
Прежде чем сделать заготовку на зиму из кабачков с кетчупом чили, вам необходимо правильно отобрать овощи и подготовить их.
yandex_ad_1 Для того чтобы консервация получилась вкусной, нужно выделить несколько видов кабачков:
мелкие, молодые;
с тонкой кожурой;
с толстой кожурой и семенами.
Таким образом, вы будете знать, как правильно выбрать овощи, чтобы они компактно вошли в литровые банки.
Для первой категории можно нарезать кабачки брусочками (толщина до 1 см) и готовить их по выбранному рецепту.
Во втором случае важно, чтобы кожура на кабачке была не сильно толстой. Тогда можно оставить ее и нарезать кабачки кольцами. А вот если кожура повреждена или слишком толстая, то ее обязательно нужно убрать. Овощи можно нарезать любым способом: кружочками, кубиками.
Вкусные кабачки с острым кетчупом чили: рецепт
Ингредиенты:
кабачки — 2 кг;
вода — 1,5 л;
сахар — 250 г;
соль — 2 ст. л. ;
уксус — 250 мл;
кетчуп «Чили» (острый) — 5 ст. л. ;
черный перец (горошек) — 10 шт. ;
лавровый лист — 4 шт.
Способ приготовления с фото:
Готовим маринад. Для этого смешиваем основные ингредиенты и доводим их до кипения.
Теперь нужно вымыть кабачки и нарезать их полосками.
Укладываем порезанные овощи в литровые банки (стоя), чтобы они располагались плотнее друг к другу.
Затем заливаем их охлажденным маринадом.
Банки нужно аккуратно разместить в большую кастрюлю (на дно обязательно поместить полотенце). Теперь заливаем их водой и ставим на небольшой огонь на 10-12 минут. После того как вода закипела можно вынимать банки и начинать закатывать. При этом не забывайте использовать стерильные крышки.
Теперь каждую литровую банку можно укутать и оставить на сутки в прохладном месте.
yandex_ad_2 Насладиться аппетитной закуской из кабачков с кетчупом чили вы сможете через неделю. Если они придутся вам по вкусу, то вы всегда сможете закрыть еще больше заготовок на зиму.
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Хрустящие кабачки с кетчупом чили
Ингредиенты:
мелкие кабачки — 1,5— 2 кг;
кетчуп «Чили» — 5 ст. л. ;
вода — 1,5 л;
уксус (9%) — 1 стакан;
укроп — 1 пучок;
сахар — 250 г;
соль — 2 ст. л. ;
черный перец (горошек) — 5 шт.
Способ приготовления:
Берем овощи и тщательно промываем под водой. Нарезаем кружками и помещаем в банку, чтобы они находились плотно друг к другу.
Для каждой заготовки в банку помещаем черный перец и специи (по вкусу).
Готовим маринад. Перемешиваем воду, кетчуп, соль, сахар. Ставим все ингредиенты на небольшой огонь и доводим до кипения. После этого добавляем уксус и оставляем на некоторое время.
Как только маринад немного остынет, его можно заливать в банки с овощами.
Пастеризуем и закатываем.
Остывшие литровые банки с консервацией убираем в прохладное темное место.
Уже зимой вы сможете порадовать близких вкусными и хрустящими кабачками с кетчупом чили, которые ничем не уступают привычным маринованным огурцам или помидорам.
Кабачки с кетчупом чили по-украински
Есть несколько рецептов с фото консервации для кабачков с кетчупом чили. Но в любом случае с этим рецептом они получатся ароматными, остренькими и подойдут для подачи на стол, на любой семейный праздник.
Ингредиенты рассчитаны на 1,5 кг овощей:
вода — 1 л;
кетчуп «Чили» — 250 мл;
уксус — 8 ст. л. ;
черный перец — 5 шт. ;
сахар — 1 стакан;
соль — 2 ст. л. ;
лавровый лист — 1 шт.
Процесс приготовления:
Очищаем кабачки от кожуры и вырезаем сердцевину.
Затем нарезаем их крупной соломкой.
Раскладываем нарезанные кабачки в банку.
Для маринада вам нужно смешать воду, кетчуп, сахар, соль и уксус. Ставим жидкость на огонь и доводим до кипения. После этого добавляем лавровый лист.
После того как маринад остыл, заливаем его в банки и добавляем черный перец (5 шт.).
Стерилизуем и закатываем банки.
После этого можно убрать консервацию в погреб или кладовку.
Стоит отметить, что для этого рецепта лучше всего подходят литровые банки. Так, закуска из кабачков с кетчупом чили будет выглядеть не только вкусной, но и красивой.