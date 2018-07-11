Домашняя работа: как избавиться от морщин вокруг глаз без инъекций

Морщины вокруг глаз, в народе — «гусиные лапки», доставляют нам немало неприятных эмоций. Бороться с ними можно разными способами, и сегодня мы хотим поговорить о домашних методах. Конечно, они уступают по эффективности салонным процедурам, но если ты пока не готова к инъекциям и другим радикальным вмешательствам, дерзай!

Кремы

Если тебе еще нет 30, а ты уже «счастливая» обладательница глубоких морщин вокруг глаз, не трать деньги на легкие гели и сыворотки. Единственным эффективным для тебя средством будут продукты на основе топических ретиноидов (структурных аналогов витамина А). Если же морщинки совсем маленькие, используй косметические средства на основе ретинола. В качестве профилактики стоит попробовать крем или сыворотку с витамином С в составе. Именно этот витамин отвечает за синтез коллагена и регенерацию клеток кожи. О пользе кремов с гиалуроновой кислотой ты наверняка уже слышала. Регулярное использование таких средств помогает повысить упругость кожи в области глаз и толщину истонченной кожи.

Массаж

Хочешь предотвратить появление морщин вокруг глаз или немного их уменьшить? Массаж тебе в помощь! А лучше массаж с маслом — оливковым или кокосовым. В их состав входит витамин Е и другие антиоксиданты, которые укрепят кожу и усилят ее регенерацию. Проводи массаж легкими круговыми движениями один-два раза в день по несколько минут.

Маски для кожи вокруг глаз

Можно, конечно, купить готовые маски или модные сегодня патчи для кожи вокруг глаз. А можно сэкономить и приготовить маску самостоятельно. Итак, записывай рецепты домашних чудо-средств.

Картофельная маска

Картофельная маска — одна из самых эффективных против морщин вокруг глаз. Для начала натри очищенный сырой картофель и добавь к нему жирные сливки. Затем перемешай, нанеси полученную кашицу на кожу вокруг глаз. Полежи так 15 минут и смой маску теплой водой.

Маска с желтком

Маска с яичным желтком не менее эффективна — она увлажняет, питает кожу и разглаживает морщины. Смешай желток с соком половинки лимона, измельчённой цедрой и одной чайной ложкой оливкового масла. Аккуратно нанеси смесь на кожу вокруг глаз и оставь на 20 минут. Снимать такую маску лучше косметическими дисками, смоченными в прохладном молоке.

Маска из клубники

Маска из клубники — одна из любимых домашних процедур наших мам. И не зря! Клубника питает кожу витаминами и действительно предупреждает образование морщин. Разомни 2−3 спелых ягоды, смешай с чайной ложкой меда, положи кашицу в марлю и аккуратно «разложи» на зону вокруг глаз. Через 15 минут смой теплой водой.

Текст: Валерия Зубова