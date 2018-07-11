Как сделать мороженое без мороженицы

Чтобы приготовить мороженое без мороженицы нужно следовать нескольким простым правилам.

1. Следует разыскать рецепт мороженого, который не будет подразумевать использование электрического девайса. Такие обычно называются «домашнее мороженое» или «мороженое без мороженицы».

2. Обратите внимание на рецепты мороженого, в основе которого лежат замороженные фрукты. Они и дадут возможность обойтись без специального устройства.

3. Помните, что для приготовления холодного десерта в условиях, далеких от идеальных, вам придется несколько раз вытаскивать его из холодильника и перемешивать. В некоторых рецептах перемешивать придется один раз в час, до момента, когда масса замерзнет и перестанет поддаваться перемешиванию. В других мешать придется реже.

4. Структура будущего мороженого без мороженицы будет однородной, а сам продукт — мягким, если перемешивать его в течение заморозки не ложкой, а миксером. Некоторых хозяйки боятся, что мороженое от механического воздействия будет таять. Так и есть, будет. Придется ждать полной заморозки дольше, зато и результат будет лучше.

5. Чтобы домашнее мороженое получилось вкусным, используйте загустители. Именно они придадут ту самую нежную структуру. Натуральные загустители — это желтки, желатин, крахмал и лимонный сок.

6. Нежное мороженое не получится без жирных продуктов. Выбирайте для него самые натуральные и свежие молоко, сливки, шоколад, фрукты. Если есть возможность приготовить мороженое из натурального, а не пастеризованного молока — обязательно используйте именно его.

7. Если вы в домашних условиях готовите сорбет или фруктовый лед, смело добавляйте в него ананасовый или лимонный сок. Так текстура будет более мягкой и менее ледянистой.

8. Ваша задача сделать массу для будущего мороженого минимально водянистой. Она должна быть похожа на густую сметану. Проверьте: обмакните ложку в массу, а потом проведите по ней спичкой. След должен остаться четким, границы, проведенные спичкой, не должны размываться.

9. Хитрость: в массу лейте любые соки и сиропы, положенные по рецепту. А вот свежие фрукты и орешки добавьте позже, во время очередного перемешивания, когда мороженое начнет затвердевать.

10. Следите за технологией: если рецепт требуетопределенной температуры в морозильнике, обязательно соблюдайте требование. Храните получившееся мороженое в контейнере с крышкой. Нежный продукт быстровпитывает посторонние запахи. Соседство в морозильнике с рыбой не пойдет ему напользу.