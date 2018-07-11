Уральские военнослужащие оценили армейскую еду на «отлично»

Как стало известно редакции, по распоряжению командования Центрального военного округа в частях провели мониторинг мнения солдат об армейской пище. Военнослужащих попросили поставить оценку каждому подаваемому в столовой блюду, оценить его сытность и вкус.

По результатам анкетирования в одной из уральских военных частей, где опросили почти тысячу военнослужащих, большинство солдат оценивают армейскую кухню на «отлично». Такую оценку поставили 66% опрошенных — за холодную закуску, 60% — за первое блюдо, 74% — за второе, и около 95% — за третье. Остальные респонденты оценили блюда на «хорошо» и «удовлетворительно». Недовольных, поставивших самую низкую оценку, в части не оказалось вовсе. Объемом порций удовлетворены более 95% опрошенных. Кроме того, в отчете отмечено, что солдат более чем устраивает вкус еды и работа персонала столовых.

Ранее организацию питания в воинских частях проверили Роспотребнадзор прокуратура . Однако появившиеся недавно сведения о том, что уральских солдат кормят просроченными продуктами, были опровергнуты недавней инспекцией. Как отчитались в командовании, все продукты, используемые для приготовления солдатских блюд, соответствуют ГОСТу, все сроки и условия хранения соблюдаются, в столовых и пищеблоках поддерживается необходимая санитария.

Примечательно, что много лет назад солдатский рацион действительно был скуден и однообразен, а продукты для приготовления пищи могли долго храниться на военных складах и в овощехранилищах. Как рассказал в своем интервью ИО начальника продовольственного управления Минобороны полковник Дмитрий Плотников , сейчас в армии кормят только свежими продуктами. Их привозят в расчете не более чем на 2-3 дня, а потом пополняют запасы свежими партиями.