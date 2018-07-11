Уральские военнослужащие оценили армейскую еду на «отлично» 

Как стало известно редакции, по распоряжению командования Центрального военного округа в частях провели мониторинг мнения солдат об армейской пище. Военнослужащих попросили поставить оценку каждому подаваемому в столовой блюду, оценить его сытность и вкус.
По результатам анкетирования в одной из уральских военных частей, где опросили почти тысячу военнослужащих, большинство солдат оценивают армейскую кухню на «отлично». Такую оценку поставили 66% опрошенных — за холодную закуску, 60% — за первое блюдо, 74% — за второе, и около 95% — за третье. Остальные респонденты оценили блюда на «хорошо» и «удовлетворительно». Недовольных, поставивших самую низкую оценку, в части не оказалось вовсе. Объемом порций удовлетворены более 95% опрошенных. Кроме того, в отчете отмечено, что солдат более чем устраивает вкус еды и работа персонала столовых.
Ранее организацию питания в воинских частях проверили Роспотребнадзор и прокуратура. Однако появившиеся недавно сведения о том, что уральских солдат кормят просроченными продуктами, были опровергнуты недавней инспекцией. Как отчитались в командовании, все продукты, используемые для приготовления солдатских блюд, соответствуют ГОСТу, все сроки и условия хранения соблюдаются, в столовых и пищеблоках поддерживается необходимая санитария.
Примечательно, что много лет назад солдатский рацион действительно был скуден и однообразен, а продукты для приготовления пищи могли долго храниться на военных складах и в овощехранилищах. Как рассказал в своем интервью ИО начальника продовольственного управления Минобороны полковник Дмитрий Плотников, сейчас в армии кормят только свежими продуктами. Их привозят в расчете не более чем на 2-3 дня, а потом пополняют запасы свежими партиями.
Еще несколько лет назад по указанию министра обороны Сергея Шойгу современная российская армия взяла курс на уход от «казенщины». Масштабные реформы затронули и сферу армейского питания, подход к организации которого претерпел значительные изменения к лучшему. Солдатский рацион высококалориен, ведь он должен восстанавливать силы в условиях высокой физической нагрузки. При этом меню военнослужащих стало гораздо более разнообразным и вариативным, в нем появилось больше овощей, фруктов, мясной и молочной продукции, рыбы и соков. Кроме того, военнослужащие могут выбирать из нескольких блюд. Армейские повара не только соблюдают множество норм и стандартов приготовления пищи, но и стараются сделать ее вкусной. В летний период рацион дополняется свежими сезонными овощами, зимой в него добавляют сало и чеснок для профилактики, в Новый год на столах срочников появляются мандарины, во время Масленицы — блины. А в период чемпионата мира по футболу повара потчевали солдат из разных регионов национальной кухней Хорватии, Японии, Германии и других стран-участниц футбольного состязания. По сведениям военного ведомства, ежемесячно на питание солдат тратится более 5 миллиардов рублей.