Минус 10 килограммов за две недели: 5 причин посидеть на фруктоедении

Кадр из сериала «Кухня»Минус 10 килограммов за две недели: 5 причин посидеть на фруктоедении1Сезонный продукт

Летом самое время переходить на правильное питание. Прилавки пестрят яркими фруктами: невозможно пройти мимо. И не нужно. Первая причина именно сейчас переходить на фруктоедение заключается в сезонности продукта, отличительной особенностью которого является отсутствие химикатов и максимальный набор необходимых организму микро— и макроэлементов. Хочешь правильно питаться? Будь в ритме природы!

2Очищение организма

Краткосрочный переход на фрукты мягко очистит и омолодит твой организм. Всё потому, что в состав фруктов входят вещества, способствующие нормализации кишечника и обладающие послабляющим действием. Важно соблюдать диету строго и не отходить от режима. Тогда ликвидация шлаков из организма пройдет успешно, поскольку фруткы богаты клетчаткой. Много витаминов в них только в свежем виде. В случае заморозки фруктов или их термической обработки, целебные свойства теряются вместе со всеми плюсами фруктовой диеты.

3Корректировка веса

Такая разгрузочная диета поможет быстро и без особых усилий скинуть вес. Киллограммы будут буквально таять на глазах, несмотря на неограниченное потребление фруктов. Плюс такой диеты состоит в том, что ты не теряешь жидкость. В первую неделю твой организм будет перестраиваться на другой тип питания. Состояние стресса даст толчок для сжигания первой «велеколепной пятерки» килограммов. Следующая неделя будет проходить тяжелее. Но это не повод сдаваться! Пломни, что переход на фрукты — сложный процесс. Постоянное ощущение голода может привести к срыву. Ни в коем случае не допускай голодания. Фрукты — низкокалорийный продукт. Ими можно утолить голод в любое время, когда этого захочется. Слушай свой организм и тогда вторая неделя подарит тебе еще минус пять кило. В этот период усвоение витаминов идет по максимуму. Вес теряется за счет однообразного питания, и, как следствие, отличного пищеварения.

4Поднятие иммунитета

Благодаря целому набору важных для организма витаминов, фруктоедение способно повысить твой иммунитет. Ударная доза витамина С укрепит стенки кровеносных сосудов и зарядит энергией. Допускается включение в рацион имбиря. Он поможет обезапасить от простудных заболеваний.

Фото: pixabay.com Что делать при ослабленном иммунитете?

5Водно-солевой баланс

Фрукты содержат в себе всю необходимую жидкость. При переходе на такую диету тебе необязательно носить с собой повсюду бутылку воды. Ты уже ее пьешь, питаясь сочными фруктами. Так, удается уменьшить суточную потребность организма в жидкости.

Фото: Fotolia.com Ягодная диета: минус 5 килограммов. Меню на день