Что делать, если на розе появилась тля

Цветущие розы — изысканное украшение приусадебного участка, розария или обычной клумбы около дома. Но красивые цветы, обладающие тонким ароматом, вмиг теряют свою привлекательность с появлением мелких насекомых, окутывающих кустарник неприятным шевелящимся коконом.

В такие моменты, вы, как умелый садовод, должны задаться вопросом, чем обработать розу от тли. Лучше всего воспользоваться проверенными народными средствами, которые эффективно справляются с вредителями и не содержат вредных токсических соединений.

Народные методы

У каждого цветовода есть маленькие секреты, позволяющие эффективно бороться с тлей без помощи химических препаратов. Если колонии вредителей распространились по большой площади цветка и справиться с ними путем ручного сбора или полива из шланга не получается, вы можете использовать описанные ниже народные методы:

Мыльный раствор. Соедините 10 миллилитров жидкого мыла, 50 грамм измельченного на самой мелкой терке хозяйственного мыла и литр воды. Полученной жидкостью аккуратно промойте бутоны, и опрыскайте куст. Процедуру придется проводить несколько вечеров подряд. Это довольно кропотливый, но действенный метод.

Нашатырный спирт. К 5 литрам воды добавьте по 15 миллилитров нашатыря (10%) и жидкого дегтярного мыла. Хорошо размешайте и используйте по назначению.

Coca-Cola . В бутылку с напитком влейте 35 миллилитров жидкости для мытья посуды, вставьте пульверизатор и обработайте растение.

Луковая или чесночная настойка. Возьмите 30 грамм выбранного овоща, залейте 1 литром воды и дайте настояться в течение 24 часов. Когда настой будет готов, добавьте чайную ложку натертого хозяйственного мыла, тщательно размешайте.

Картофельные очистки. 0,5 килограмма кожуры залейте 2 литрами кипятка. Через 2 суток отфильтруйте осадок, добавьте 15 грамм мыла. Хорошо взболтайте до образования пены.

Картофельный настой — еще один ответ на вопрос, чем обработать розу от тли. Приготовить это действенное народное средство очень просто. Измельчите 500 грамм ботвы, залейте 5 литрами только что закипевшей воды. Через 48 часов процедите, добавьте 50 грамм измельченного хозяйственного мыла. Опрыскивайте розы трижды, с интервалом в 7 дней.

Табачный отвар. В 10 литров воды всыпьте 450 грамм табака, доведите до кипения, потомите на медленном огне 30 минут. Настаивайте в течение 48 часов, затем, отфильтруйте осадок, добавьте 40 грамм натертого зеленого хозяйственного мыла.

Зольный раствор. В 10 литров воды всыпьте 500 грамм древесной золы и дайте настояться 24 часа. По истечении указанного времени настой готов к использованию.

Травяной отвар. Возьмите по 250 грамм сухой травы полыни горькой и дурмана или по 1,5 килограмма свежесобранных растений. Залейте ведром жидкости, оставьте на 12 часов, затем, процедите. Перед использованием средства добавьте к нему 30 грамм натертого хозяйственного мыла.

Томатная ботва. Измельчите стебли и листья помидор, на 1/3 заполните смесью ведро, весь объем посуды залейте водой. Через 4 часа поставьте на огонь, доведите до кипения и потомите 5 часов. После остывания отфильтруйте осадок. Для приготовления рабочего раствора смешайте отвар и воду в соотношении 1:2.

Молоко и йод. В 1 литре воды растворите 100 миллилитров молока и 0,5 кубика йода, отмеренного шприцем. Опрыскивайте растения 1 раз в 7 дней. Это средство не только избавит от тли, но и поможет предотвратить грибковые заболевания.

yandex_ad_1 Народные средства менее агрессивны, поэтому применять их нужно регулярно. В отличие от инсектицидов, они не содержат ядовитых веществ, способных проникать в ткани цветка. Поэтому, не опасаясь за собственное здоровье, вы сможете использовать розовые лепестки для кулинарных или косметических целей.

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Профилактика появления тли Чтобы не задаваться вопросом, чем обработать розу от тли и не искать самое эффективное народное средство, вы можете прибегнуть к профилактическим мерам. Они значительно снизят вероятность появления насекомых на ваших цветах:

обеспечьте розам необходимый уход: своевременное удобрение, рыхление, полив, удаление сорняков. Тля редко атакует крепкие, ухоженные и абсолютно здоровые растения;

по соседству высадите лаванду, бархатцы, чеснок, шалфей, перечную мяту, кориандр. Они не нравятся вредителям из-за резкого запаха;

приманите на участок божьих коровок, уховерток, златоглазок или журчалок. Просто высадите рядом с розой горчицу, укроп, тмин, маргаритки, фиалки. Эти насекомые очень любят питаться тлей;

не допускайте появления муравейников в непосредственном соседстве с цветами. Насекомые способны разносить тлю по здоровым побегам и листьям. Места обитания муравьев необходимо сровнять с землей и обдать кипятком.

yandex_ad_2 Теперь вы знаете, чем обработать розу от тли, используя народные средства. Они более щадящие, и не содержат вредных химических примесей. Для повышения эффективности вы можете периодически менять или чередовать выбранные методы борьбы с мелкими вредителями.