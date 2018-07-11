Пряные травы. Как лучше хранить и с чем готовить

Купив зелень, важно сохранить ее свежесть и сочность. Самый действенный способ — поставить пучок зелени в стакан с холодной (лучше даже с кусочками льда) водой и накрыть пластиковым пакетом, в котором проколоты дырочки. В таком виде вся эта конструкция ставится в холодильник. Зелень сохранит свое качество в течение 3–4 дней. Если вы в основном пользуетесь рубленой зеленью, то можно ее промыть, высушить, порубить и заморозить небольшими порциями — удобно использовать формочки для льда. При желании в каждую можно влить оливковое масло.

Шалфей

У нас шалфей воспринимается чаще как полоскание для больного горла, а совершенно напрасно. У шалфея приятный тонкий аромат и чуть горький вкус. В свежем виде его плотные листья кладут в салаты с птицей и твердыми сырами, сушеный добавляют в супы и овощные рагу из картофеля с баклажанами. В Италии в красном вине с шалфеем тушат телятину. В Америке шалфей кладут в фарш для рождественской индейки. Сочетается свежий шалфей и с рыбой, но класть надо 2–3 листочка, не больше, иначе он перебьет вкус рыбы.

Шалфей

Тимьян

Он же чабрец. Эту траву человечество использует­ уже много веков: достаточно сказать, что у египтян она входила в состав, которым бальзамировали мумию. Тимьян понемногу (чтоб не горчил) заваривают вместе с чаем, получая прекрасный бодрящий и даже лечебный напиток, который можно пить холодным. Тимьян хорошо подходит к творогу, картофелю и фасоли. Из сочетания тимьяна с чесноком, оливковым маслом и красным вином в разных пропорциях получаются отличные соусы к мясу и потрохам. Чтобы аромат тимьяна полностью раскрылся, его нужно класть в начале приготовления, можно вместе с розмарином. Тимьян

Лемонграсс

Он же лимонное сорго. Лемонграсс часто ошибочно называют лимонной травой. У нарезанного лемонграсса свежий цитрусово-травяной вкус. Это трава, растущая по всей Юго-Восточной Азии, определяет вкус многих­ тайских и вьетнамских блюд. Со свежего стебля (используют только 8–10 см нижней части) нужно снять верхний подсохший слой — устроены стебли так же, как лук-порей. Лемонграсс расплющивают сильным ударом, затем режут или растирают в ступке и кладут в супы, карри, блюда из птицы, морепродуктов и рыбы. Он отлично сочетается с кинзой и кокосовым молоком. Иногда его стебель «размочаливают» и этой своеобразной кисточкой­ смазывают мясо или птицу образующимся­ при запекании соком.

Лемонграсс

Кафрский лайм

Листья кафрского лайма — как и сам кафрский лайм — круглый плод размером с мячик для гольфа с толстой кожурой — широко применяются в тайской кухне. Чтобы плотные глянцевые листья отдали свой аромат блюду, нужно разорвать листочки пополам, вырвав центральную жилку. В измельченном виде листья лайма кладут в пасты карри, а в целом добавляют в супы и блюда с соусом — за несколько минут до конца приготовления. Целые листья не едят — они, разумеется, съедобные, просто очень жесткие и пряные.

Кафрский лайм

Кинза

Островатая и пряная на вкус трава — один из основных компонентов в кухне народов Средней Азии и Кавказа. Кинзу едят просто так, заворачивая в хлеб или лаваш, начиняют ею лепешки. Добавляют в супы, мясные и овощные блюда. Фаршируют­ ею запеченную рыбу, протирают вместе с фруктами, ягодами­ и овощами в соусы. Семена кориандра — самая распространенная в мире специя. Кинза хорошо сочетается с эстрагоном и укропом. Ее можно вырастить в средней полосе, но семян она не даст. Семена­ кинзы называются во всем мире кориандром — и это одна из самых распространенных специй на свете. По вкусу у листьев и семян нет ничего общего.

Кинза

Укроп

Наши предки ценили укроп не за вкусовые качества, а за внешний вид и аромат. Им либо награждали доблестных, либо украшали дома, либо делали­ из него настойку против москитов. В качестве пряной травы его стали использовать только в XVI веке. Созревший укроп годится только на то, чтобы быть положенным в соленья. Свежий укроп, мелко нарубленный для извлечения аромата, хорош не только со свежими овощами и молодой картошкой. Он прекрасно дополняет морепродукты, особенно крабов. Ну и раков, само собой разумеется. ­ На целых ветках укропа интересно настаивать водку.

Укроп

Розмарин

Розмарин прекрасно растет не только в Италии, но и на Черноморском побережье, в Крыму, на Кавказе… и у вас дома на солнечном подоконнике. У розмарина очень волокнистые, твердые стебли и узкие листочки с довольно сильным камфарным ароматом. Одна из непременных составляющих многих блюд итальянской кухни, розмарин замечательно сочетается с курицей и индейкой, его можно добавлять в небольших количествах­ в яичницу вместе с помидорами и чесноком. Из всех овощей он лучше всего подходит баклажанам и блюдам из фасоли, в том числе зеленой стручковой. Высушенные листочки розмарина можно размолоть между пальцами и посыпать им зеленый салат с добавлением­ фруктов.

Розмарин

Тархун

Он же эстрагон, ближайший родственник полыни. В диком виде растет и в Европе, и в Азии, в частности у нас в Сибири, и на Востоке. Только вот значительно популярнее он почему-то в Закавказье. Очень распространенное там сочетание: молодые сыры или мацони и тархун. В Армении тархун подают к запеченной форели. Его стебли быстро делаются слишком жесткими, чтобы есть их сырыми, зато они используются в соленьях: огурцы, грибы или патиссоны с тархуном — настоящее лакомство.

Тархун

Плосколистная петрушка

Родом из Средиземноморья. Это, наверное, самая распространенная зелень на наших кухнях. Мало есть на свете блюд, которые петрушка может испортить. Есть одно «но»: чтобы получить максимальный аромат из этих плотных листочков, их нужно рубить очень мелко, буквально «в пыль». Крупно нарезаная петрушка не только даст мало вкуса, но и будет неприятно жесткой в готовом блюде.

Плосколистная петрушка

Кудрявая петрушка

Она более горькая на вкус, и листья у нее значительно жестче плосколистной, но аромат куда сильнее, особенно­ при тепловой обработке. Добавлять рубленую кудрявую петрушку нужно за минуту-полторы до готовности. Она подходит к мясу и особенно к рыбе; а самые простые жареные грибы (например, ­ шампиньоны или польские белые), сдобренные мелко нарубленной петрушкой, припущенной в сливочном масле, превращаются в изысканное блюдо.

Кудрявая петрушка

Мы чаще всего используем перечную, курчавую или длиннолистную мяту. Перечная — самая «холодильная». В Англии из нее делают мятный соус-желе к баранине, в Америке добавляют в десерты. Длиннолистную в Грузии и Армении используют в приготовлении сыров, кладут в маринады для шашлыков, супы. Она прекрасно сочетается с розовой водой и подходит для фруктовых десертов. Курчавая имеет более нежный запах, чем две предыдущие, и не «холодит», хороша в маринадах и соленьях.

Фиолетовый базилик

Он же рейхан или рейган — кавказский родственник зеленого базилика, листья у него ярко-фиолетового цвета. У него более резкий вкус, а стебли слишком жесткие, чтобы есть их сырыми. Рейхан замечательно сочетается с рассольными сырами, жареной бараниной и жирными блюдами вроде узбекского плова, способствуя правильнму пищеварению. Эта пряная трава хорошо работает в комбинации с чесноком и кинзой. Чтобы­ рубленый рейхан не был слишком черным в готовом блюде, добавляйте­ его в самый последний момент.

Фиолетовый базилик

Зеленый базилик

На Руси эту траву звали «душки» за приятный запах, который ни с чем не спутаешь, а с греческого «базиликос» переводится как «царственный». Базилик можно класть в салаты (он очень хорошо сочетается с помидорами), приправлять мясо (особенно баранину), добавлять в букет для солений (придает совершенно удивительный вкус огурцам). Из базилика делают знаменитую приправу — лигурийский песто. Чтобы базилик при размалывании сохранял изумрудный цвет, окуните его на несколько секунд в кипяток, а потом в ледяную воду.

Зеленый базилик