Выбор редакторов: 11 отличных охлаждающих средств для ног

Соли, маски, гели, кремы для ног цвета бабл гам и с ароматом лаванды, розмарина и мяты. Редакция BeautyHack — о лучших средствах для тех, кто перетанцевал, переходил или просто устал.

Крем для ног Mint Sparkling Foot Cream, Skinfood

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

После долгого дня ноги устают и горят, поэтому единственное желание — окунуть их в чашу со льдом. Более гуманный способ — использовать этот крем от Skinfood. Бренд, знаменитый необычными, работающими составами, и в этот раз на высоте! Главные компоненты крема — три (!) вида мятного экстракта, сок лайма, масла макадамии, ши, лимонных и грейпфрутовых косточек, розмариновых листьев. Для кожи это одновременно бодрящее охлаждение и гиперувлажнение. Я наношу крем массажными движениями по вечерам после душа, а утром ступни мягкие, как у младенца, который, кстати, недавно появился в нашем доме и уже проверяет на прочность мое тело.

Цена: 695 руб.

Освежающий гель после загара Sublime Sun «Защита и увлажнение» –3 °С, L’Oréal

Средство мне понравилось — очень быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости на коже. Вообще гель можно наносить на все тело после загара, особенно если вы переусердствовали с солнечными ваннами (о других летних средствах для тела — здесь). Но и локальные задачи он решает на пять с плюсом! За увлажнение отвечают касторовое масло и экстракт листьев камелии, а алоэ убивает микробы и заживляет мелкие раны.

Наношу его на ноги, если устала, и моментально ощущаю прохладу (гель понижает температуру кожи на три градуса). Но дикого холода нет — ноги будто обдувает принятый ветерок на пляже.

Цена: 570 руб.

Соль для ног Marine Mineral Bath, CND Тестировала специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова

Creative Nail Design (или CND) — ногтевой гигант и крупнейшая американская компания. Именно в ней придумали шеллак и выпустили несколько видов акрила для моделирования ногтей. Кроме этого компания производит огромную серию средств для ухода за ногтями и кожей и всячески экспериментирует с компонентами. Например, в составе этого — соль Мертвого моря, масла эвкалипта, рисовых отрубей, чайного дерева и витамин Е.

Кстати, эту соль вы могли видеть в салонах красоты — ее применяют во время педикюра для размягчения кожи и обеззараживания. Расход — одна чайная ложка на «ванночку». Использую средство после рабочей недели, когда требуется суперрелакс перед выходными.

Цена: 2700 руб.

Натуральный крем-гель для ног «Аюрведический SPA-педикюр», Organic Shop

Тестировала специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова

Консистенция у средства — что-то среднее между кремом и гелем (не вытекает из тюбика, но и не напоминает аптечную мазь). Сразу после нанесения накрывает: охлаждение, расслабление и при этом уход! Если у вас очень сухая кожа, нужна дополнительная помощь — например, я после отдыха на море использовала специальное масло в дополнение к крему. Но в обычной ситуации этого средства будет более чем достаточно. В составе масла мяты, полыни и джатаманси (растение из семейства валериановых) — для полнейшего расслабления.

Цена: 90 руб.

Крем для ног Розовые пяточки, Lush

Розовый, как бабл гам, с освежающим запахом перечной мяты — что еще нужно после тяжелого дня? Помимо бодрящего эффекта средство еще и увлажняет кожу какао-маслом, глиценрином, ланолином и миндальным маслом. Lush позиционируют его как противогрибковое средство. Мне проверить не довелось, но по обещаниям главный действующий компонент в борьбе с грибком — масло перечной мяты.

Этот крем для ног, в отличие от многих его «коллег», я бы назвала исключительно ночным. Несмотря на практически жидкую консистенцию, впитывается минимум за 15 минут — это не экспресс-средство. Даже утром на коже могут быть остатки крема. Зато увлажняет он отлично!

Цена: 1300 руб.

Крем для ног SA Foot Relief, Aveda

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Одно из самых известных средств американской марки я полюбила с первого применения. Во-первых, его можно наносить утром — текстура легкая, поэтому крем быстро впитывается, а охлаждающий эффект здорово бодрит. Пахнет оно одновременно розмарином и лавандой.

В сети много отзывов о том, что именно этот крем решил проблему огрубевшей кожи — это чистая правда. Через два-три применения я заметила, как кожа ног стала абсолютно гладкой, а стопы мягкими. Так работают касторовое масло и масло жожоба в составе.

Цена: 1 080 руб.

Крем для ног Classic с мятой и эвкалиптом, Dermosil

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова

Dermosil — финская семейная марка, основанная в 1988 году. Ассортимент у компании огромный — более 400 средств по уходу за кожей и волосами. Крем для ног я вручила маме: она целый день на ногах (а иногда и на каблуках при этом). Мята и эвкалип в составе улучшают кровообращение — отеки и усталость в конце дня уходят. А еще она заметила, что при регулярном использовании (она втирает крем массажными движениями) можно избавиться от мелких мозолей. Удобно, что марка выпустила миниатюрную версию крема объемом 30 мл (против классических 200 мл) — берем ее с собой в путешествия.

Цена: 540 руб. (200 мл)

Крем для ног SA Renewing foot cream, Cerave

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

CeraVe — это приятный сюрприз для тех, кто не возлагает больших надежд на бюджетную косметику. История бренда началась в 2006 году с трех средств, сейчас линейка расширилась до 70. Их основа — комплекс церамидов, которые восстанавливают пересушенную, потрескавшуюся кожу и укрепляют защитный барьер.

Особенность крема для ног (и почти всех средств CeraVe) — это технология MVE: увлажняющие компоненты постепенно впитываются в кожу, то есть крем работает все время. У средства очень густая консистенция, он жирный, поэтому нужна буквально капля, иначе придется распределять его по голеням, коленям и т.д. Я наношу крем на ночь, утром кожа мягкая и ощущения липкости нет. Крем здорово использовать после свежего педикюра — стопы будут в порядке до следующего похода к мастеру!

Цена: 615 руб.

Гель для снятия усталости и тяжести Dr. Stern Pharm

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Я редко ношу обувь на каблуках, слукавлю, если скажу, что каждый раз порхаю на них с лучезарной улыбкой. Особенно когда за один день, нужно попасть в пять разных мест, быть веселой, легкой и держать спину. Поэтому когда вечером или во время обеденного перерыва снимаю туфли обязательно использую охлаждающий гель от Dr. Stern Pharm. Я даже не отношу средство к разделу кремов, его главная функция — снять отек и убрать тяжесть. Крем хорошо впитывается и не оставляет липкого слоя (плюс, если вы используете его в середине дня). Главный компонент геля — троксерутин (вы, конечно, слышали об одноименной аптечной мази) — отвечает за уменьшение тяжести в ногах и улучшение микроциркуляции. А кожу охлаждает ментол и масло мяты в составе.

Цена: 355 руб.

Крем-маска для ног, Lundenilona

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова

Российскому бренду Lundenilona семь лет. Марка начиналась с одного средства — эликсира для волос и кожи, сейчас ее средства решают гораздо больше задач, а география расширилась до стран СНГ.

В составе крем-маски для ног витамины В3, В6, Е, которые заживляют микротрещины; cквалан, пантенол и пчелиный воск увлажняют кожу. Я использую маску сразу после душа. Наношу плотный слой на стопы и надеваю теплые носки на 30-40 минут — смывать крем не нужно. Такой ритуал один раз в две недели избавляет от трещин и сухости. Буду возлагать на него большие надежды осенью и зимой.

Цена: 950 руб.

Гель-свежесть для ног, Чистая Линия

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова

У меня не бывает сильных отеков, поэтому к выбору средств для ног я отношусь просто: главное — это гиперувлажнение (которое может обеспечить даже бюджетное средство). У геля от Чистой Линии легкая, даже воздушная консистенция — наносится быстро, впитывается мгновенно. Кожа после — мягчайшая, а ноги — отдохнувшие, неважно, танцевали ли вы всю ночь или пробегали на каблуках 8 часов подряд.

Цена: 139 руб.