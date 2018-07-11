10 лайфхаков, которые помогут красиво сфотографировать еду

Известный израильский фуд-стилист Орья Гева поделилась лайфхаками, как сделать красивый кадр без химических спецэффектов. Орья сама придумывает рецепты, готовит еду и подбирает декор, а ее работы появляются в кулинарных журналах и рекламных роликах уже 11 лет Фотографируйте не только еду. Если в кадре одинокий кусок торта, то смотреть на него скучновато. Расскажите историю! Мелкие детали — крошки от выпечки, лунная дорожка рассыпанной муки, «забытая» в кадре десертная ложка, полевой цветок или ягода — покажут бэкстейдж снимка и заинтригуют зрителя.

Используйте для съемки свежие фрукты и овощи с ярко выраженной текстурой. Фактурные объекты приковывают внимание куда сильнее, чем пластиково-идеальные.

Конечно, можно фотографировать готовые блюда, но почему бы не попробовать себя в роли шефа? Когда вы готовите сами, внешний вид продукта остается в ваших руках — украшайте и дополняйте по своему вкусу.

Всегда оставляйте блюда не до конца готовыми. Для фотографа это простой способ сделать кадр ярче — чуть сырые овощи сохранят форму и цвет, а мясо — аппетитную розоватую сердцевинку.

Не забывайте обрабатывать снимки! В большинстве случаев достаточно бесплатных ресурсов. Обращайте внимание на дополнительные функции. Например, Google Фото может хранить ваши фотографии в высоком качестве и неограниченных количествах, а благодаря встроенным возможностям машинного обучения распознает изображение. Введите в умный поиск «торт ягоды» и найдите тот самый кадр за секунды!

Коллекционируйте маленькие тарелочки. Это ваш шанс вместить в кадр все самое вкусное. Большие тарелки занимают пространство кадра и ограничивают ваши возможности. Маленькие — позволяют компактно вместить все необходимое и сделать стильный натюрморт.

Ищите на блошиных рынках старинную кухонную утварь — в ней уже есть история. Это легкий способ сделать кадр более привлекательным одним движением руки.

Заведите себе чемоданчик с набором посуды, винтажных ножей и вилок. Где бы вы ни были — вы всегда сможете открыть его и подобрать подходящий декор к блюду.

Планируйте заранее. Кто-то предпочитает быть во всеоружии перед началом съемок, а для кого-то важна импровизация. Определите, насколько вы готовы экспериментировать, а что все-таки хотите подготовить. Это поможет вам сэкономить время и сделать процесс более комфортным и приятным.

Станьте мастером на все руки. Сейчас особенно ценятся фуд-стилисты «полного цикла» — те, кто могут разработать рецепт, выбрать продукты, приготовить, выстроить композицию и провести фотосъемку. Единственное, что поможет вам на этом пути — практика!

И не забывайте: самое ценное, что вы можете предложить аудитории — ваш уникальный стиль. Ищите вдохновение, создавайте свою историю, экспериментируйте и получайте удовольствие. Удачи!