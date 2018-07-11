Готовим необычное и вкусное кабачковое варенье

Кабачковое варенье — настоящее лакомство. Оно понравится даже тем членам семьи, которые не едят этот овощ в другом виде. Кабачок не обладает характерным вкусом, из-за чего вбирает в себя все вкусовые оттенки других ингредиентов.

Разработано множество рецептов этого десерта на зиму. В некоторых из них собраны довольно оригинальные продукты, которые, казалось бы, никак не гармонируют друг с другом. Но в результате получается вкуснейшее варенье из кабачков с необыкновенным ароматом. Попробуйте приготовить по одному из них и убедитесь, что лакомство действительно — «пальчики оближешь».

Янтарное кабачковое варенье

Компоненты:

кабачки и сахар — по 1 кг;

лимон — 1 шт. ;

апельсин — 2 вызревших плода.

yandex_ad_1 Приготовление:

Овощи чистят от кожуры и семечек. Их можно измельчить разными способами, в том числе и натереть на терке с крупными отверстиями.

Цитрусы режут дольками или кубиками, соединяют с овощами. Все составляющие кладут в посуду, предназначенную для готовки варенья.

Цитрусы можно добавлять вместе с цедрой. Но тогда их сначала ошпаривают кипятком. Если этого не сделать, то лакомство приобретет неприятную горечь.

Потом в емкость высыпают сахарный песок и оставляют ингредиенты приблизительно на 6 часов, чтобы образовался сироп.

По прошествии указанного времени, посуду ставят на плиту, включают максимальный огонь и варят, пока масса не вскипит. Потом конфорку убавляют и держат десерт на огне еще 10 минут.

Процесс приготовления проходит несколько стадий. В конце каждой варенье необходимо остужать.

Готовое лакомство, которое еще не успело остыть, разливают в подготовленные емкости и закатывают.

Благодаря цитрусам оно приобретает красивый янтарный оттенок. До полного охлаждения емкости с лакомством нельзя ставить вверх дном.

Ароматное варенье из кабачков и апельсинов

Варенье из кабачков с апельсинами покорит сердца сладкоежек. Приготовленный на зиму десерт, напомнит о ярком лете. Рецепт, описанный ниже, просто пальчики оближешь.

Компоненты:

кабачки — 2 кг. Лучше использовать молодые плоды;

апельсины — 2 фрукта крупного размера;

лимонная кислота — 1 ч. л. ;

сахар — 1 кг.

Приготовление:

С овощей удаляют кожуру и семечки, режут их некрупными кубиками, кладут в посуду для готовки, пересыпая сахаром.

Чтобы с овощей вышла лишняя жидкость, их выдерживают 10 часов. Потом перекладывают в дуршлаг.

В полученный сироп кладут лимонную кислоту и кипятят еще 30 минут.

Апельсины режут мелкими кубиками. Фрукты можно использовать как с цедрой, так и без нее.

Потом цитрусы и кабачки помещают в сироп и готовят 30 минут. Конфорку нужно установить в средний режим.

Десерт готовят в 3 этапа, с промежутками в 2-3 часа.

Потом его раскладывают по банкам, пока лакомство не успело остыть.

Кабачковое варенье с лимоном

Компоненты:

кабачки — 1 кг;

лимон — 2 шт. ;

сахар — 1 кг.

Приготовление:

Овощи чистят от кожуры и семечек, режут кубиками, размером 1х1 см, помещают в посуду, покрытую эмалью.

Лимон измельчают кусочками, кладут к кабачкам.

К компонентам высыпают сахар и оставляют на 10 часов для образования сока.

По прошествии этого времени ингредиенты кипятят 5 минут и оставляют еще на 10 часов.

Такие же действия совершают еще 2 раза через аналогичные промежутки времени.

Потом десерт помещают в простерилизованные емкости и закатывают.

Кабачковый джем с корицей

Оригинальное варенье из кабачков, закрытое на зиму, понравится и детям, и взрослым. По рецепту с корицей оно получается душистое и вкусное — просто пальчики оближешь.

Компоненты:

чищеные кабачки — 1 кг;

апельсины — 2 шт. ;

лимон — 1 крупный плод;

коричный порошок — 2 ч. ложки;

сахар — 1 кг;

корица — 1 палочка.

yandex_ad_2 Приготовление:

Овощи измельчают, используя крупную терку.

Цитрусы чистят от цедры и нарезают средними кусочками. Потом их крошат в блендере до кашеобразной консистенции.

Цедру режут на маленькие куски и отправляют в блендер вместе с коричным порошком и 4 ст. л. сахара.

В посуду для готовки кладут цитрусы и кабачки, а также 800 г сахара. Потом емкость помещают на медленный огонь.

После того, как масса закипит, ее готовят еще 15 минут. После чего оставляют на 24 часа. Используя лопатку из дерева, на дно опускают палочку корицы. Она придаст лакомству оригинальный вкус и запах.

По прошествии указанного времени в джем кладут оставшийся сахар. Его перемешивают и кипятят.

Десерт варят четверть часа и раскладывают в подготовленные емкости.

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Варенье из кабачков и клубники

Компонент:

чищеные кабачки — 500 г;

лимон — 1 шт. ;

клубника — 500 г;

сахар — 1,5 кг.

Приготовление:

Овощи измельчают небольшими ломтиками и соединяют с 0,5 кг сахара. Потом их сбрызгивают лимонным соком и оставляют для выделения сока.

Ягоды промывают и складывают в отдельную посуду. К ней также добавляют 0,5 кг сахара и выдерживают приблизительно 5 часов.

По прошествии этого времени выделившийся с обоих компонентов сироп сливают в посуду, покрытую эмалью. Туда же кладут оставшийся сахарный песок.

Массу ставят на огонь. Как только она закипит, в нее кладут клубнику и варят около 7 минут.

Появляющуюся пенку тут же удаляют.

Смесь остужают и снова готовят примерно 7 минут.

Как только варенье опять остынет, его еще раз кипятят.

После закипания в массу кладут кабачки и готовят еще около 7 минут.

После этого десерт, который еще не успел остыть, помещают в простерилизованные емкости.

Для хранения лучше всего подходит прохладное помещение, куда не попадают солнечные лучи.

Рецепт варенья с добавлением физалиса

Физалис — это ягода с низкой энергетической ценностью. Она обладает целебными свойствами — способна останавливать кровотечения, выводить лишнюю жидкость из организма, ускорять отток желчи, уничтожать патогенные микроорганизмы и снимать болевые ощущения.

Перед едой плоды ошпаривают кипятком, чтобы убрать липкий воскообразный налет. Они обладают кисло-сладким вкусом с легкой горчинкой. Варенье «пальчики оближешь» из физалиса и кабачков, приготовленное на зиму по данному рецепту, получается вкусным и полезным.

Компоненты:

чищеные кабачки — 1 кг;

сахар — 1,5 кг;

физалис — 500 г;

гвоздичные цветы — 1 щепоть.

Приготовление:

Овощи режут маленькими кубиками и помещают в посуду, покрытую эмалью.

Каждую ягоду физалиса разделяют на 2 половины. Если они крупные, то на 4-6 долек. Потом их кладут к кабачкам.

Компоненты пересыпают сахаром и выдерживают приблизительно 6 часов для появления сока.

По прошествии этого времени ингредиенты готовят в 3-4 этапа. Перерывы между ними не должны составлять больше 6 часов.

На последней стадии в варенье кладут гвоздичные цветы. Потом массу тщательно перемешивают, кипятят и помещают в предварительно простерилизованные банки.

Варенье из кабачков с консервированным ананасом

Компоненты:

чищеные кабачки — 1,5 кг;

ананасовые консервы — 1 банка;

сахар — 1 кг 300 г;

лимонная кислота — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Овощи измельчают кубиками и кладут в посуду для готовки.

В другую кастрюлю выливают ананасовый сироп. В него высыпают сахар, потом ставят на плиту и готовят, пока крупинки сахара не исчезнут.

Теперь этот сироп выливают к овощам, соединяют с лимонной кислотой, тщательно размешивают и выдерживают 60 минут.

По прошествии этого времени овощи перекладывают в дуршлаг. Оставшийся сироп снова кипятят и добавляют к кабачкам, и опять выдерживают 60 минут.

Ананасовые колечки режут кубиками и отправляют к овощам. Массу перемешивают и ставят на небольшой огонь.

Как только смесь закипит, ее охлаждают примерно до 35⁰С.

Этот процесс проводят 3-4 раза. Приготовленное лакомство помещают в простерилизованные банки и закатывают.

Из кабачков выходит много жидкости перед готовкой, а потому они хорошо вбирают в себя сироп. Это же свойство обеспечивает лакомству должную густую консистенцию.

Закатанное на зиму варенье из кабачков всегда можно подать на стол, когда наступят холода. Оно обладает прекрасными вкусовыми качествами и способно удивить пришедших гостей. По рецептам, описанным выше, лакомство получается просто «пальчики оближешь».