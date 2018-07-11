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На Ставрополье подешевело продовольствие и подорожали промтовары
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На Ставрополье подешевело продовольствие и подорожали промтовары 

АиФ Ставрополье 22 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Индекс потребительских цен на Ставрополье в июне вырос на 0,2% по отношению к майскому показателю, сообщили STAV.AIF.RU в Северо-Кавказстате.
Индекс цен на продовольственные товары снизился на 0,2%, а на промышленные — вырос на 0,7%.
Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 4%, в основном, за счет снижения цен на огурцы в 1,8 раза, помидоры — в 1,7 раза, чеснок, виноград, бананы, замороженные овощи, апельсины и груши. В тоже время подорожала морковь в 1,4 раза, капуста, лук, свёкла, яблоки и лимоны.
Из мясопродуктов подорожали куры, сосиски, сардельки, колбасы, мясные детские консервы, баранина, говядина (кроме бескостной), печень говяжья. Немного дешевле стала свинина, мясо индейки и бескостная говядина.
В группе рыбопродуктов цены выросли на кальмары, солёную сельдь, мороженую рыбу. Зато снизились на икру лососевых рыб, креветки, некоторые виды рыб, рыбные консервы в томатном соусе.
Среди других продовольственных товаров максимально подорожали пшено, сливочное масло, сахар, черный перец, маргарин, кексы, рулеты, кетчуп. Заметно подешевели куриные яйца, газированные напитки, гречка, подсолнечное масло, шоколад.
В группе непродовольственных товаров подорожали женские туфли и босоножки, пылесосы, стиральные машинки, рюмки, фужеры. В то же время снизились цены на жидкие чистящие и моющие средства, кроссовки, фотоаппараты, ролики, ткани и другое.
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