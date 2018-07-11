Жара, июль: рецепты необычного мороженого

СодержаниеДомашнее мороженоеСоветыРецепты летнего лакомстваС йогуртом, малиной и черникойС йогуртом и бананамиС йогуртом и мюслиМандариновоеТворожноеСо сгущенкой и печеньемКлубничноеИз авокадо

Сейчас женщины имеют на своих кухнях множество разных приспособлений и электроприборов для приготовления пищи. Практически в каждом доме есть миксер, блендер, комбайн. Нередко имеются хлебопечки и даже мороженицы. С расширением технических возможностей у хозяек появился интерес к более интересным, необычным способам приготовления блюд. К ним относятся и рецепты мороженого.

Домашнее мороженое

Зачем нужно делать домашнее мороженое, когда везде продается готовое? Во-первых, магазинный продукт содержит множество пищевых добавок: красителей, консервантов эмульгаторов, стабилизаторов, трансжиров и пр. Достаточно посмотреть на упаковку, на которой указан длинный список добавок, напечатанный мелким шрифтом. Но это еще не все. Производители часто заменяют натуральный молочный жир растительным, в частности, пальмовым или кокосовым маслом.

Во-вторых, готовое мороженое очень калорийное. Неудивительно, ведь оно содержит много сахара, молочных жиров и углеводов. Поэтому диетологи не рекомендуют его тем людям, которые следят за фигурой.

Пожалуй, эти доводы являются достаточным основанием, чтобы делать мороженое самостоятельно. Тогда оно будет натуральным и полезным. Рецепты домашнего мороженого содержат, в основном, молоко, ягоды, фрукты, мед, орехи и т. д. Ну и, конечно, оно получится более экономичным, чем покупное. Согласитесь, это тоже достаточно важный аргумент в его пользу.

Это интересно!

Оказывается, мороженое было изобретено очень давно. Его история насчитывает более 40 веков. Еще в Древнем Китае были известны десерты, напоминающие мороженое. Они представляли собой гранатовые зерна и кусочки апельсинов, смешанные со льдом.

Древние римляне, греки и персы тоже употребляли похожие блюда. Это были замороженные фруктовые и ягодные соки, вина, а также молочные продукты. Чтобы сохранить лед, строили специальные сооружения.

Пожалуй, самым необычным видом мороженого являлось эскимосское, которое было сделано из ягод, мяса и сала.

Советы

Когда вы будете готовить дома мороженое, перед замораживанием положите его в большую посуду и поставьте в морозилку. А когда оно уже будет готово, можно раскладывать его по порционным формам: бокалам, креманкам, вазочкам, блюдцам. Для этой цели надо иметь специальную круглую ложку, с ее помощью можно формировать шарики, они выглядят красиво и аппетитно.

Или можно поступить иначе: перед замораживанием разложить приготовленную массу по порционным формочкам и после этого поставить их в морозилку. Если, вынув десерт из морозилки, вы увидите, что он слишком сильно замерз, перед подачей на стол подержите его 5 минут при комнатной температуре, чтобы он стал чуть мягче.

Рецепты летнего лакомства С йогуртом, малиной и черникой

Смешайте 0,5 стакана натурального йогурта (без добавок), 2 ст. ложки молока и 2 ст. ложки черники. Взбейте все с помощью блендера или миксера.

Во второй миске сделайте то же самое, только с малиной.

В третьей миске смешайте оставшиеся 0,5 стакана йогурта, 2 ст. ложки молока и 2 ст. ложки меда.

В порционные формы положите получившиеся смеси слоями. Поверх каждого слоя насыпьте немного подрумяненных хлопьев мюсли. Вместо мюсли можно использовать толченые орехи или измельченное печенье.

Поставьте формочки на 2-3 часа в морозилку для застывания.

Примечание. Если у вас нет блендера, можно размять ингредиенты вручную. Если вы не хотите, чтобы мороженое было слоями, можете просто смешать все компоненты вместе, это будет быстрее. Но слоями оно получится красивее.

Факт!

Вафельный рожок, наполненный мороженым — любимое лакомство многих людей. Такие рожки были изобретены в XVIII веке. Первым догадался свернуть вафлю в конус итальянский кондитер Антонио де Росси. Затем рожок наполнялся кремом или мороженым, его можно было есть без ложки, держа в руке.

Но есть и другая история появления этих рожков. В начале ХХ века в Сент-Луисе, США, проходила Всемирная выставка. Была жаркая погода, поэтому мороженое пользовалось огромным спросом. Стаканчиков не хватало. Продавец вафель, увидев это, свернул свежеиспеченную вафлю в рожок и предложил его торговцу мороженым. Вафельные трубочки имели огромный успех и широко распространились повсюду.

С йогуртом и бананами

Подготовьте противень, покрытый вощеной бумагой.

Очистите 2 банана от кожуры и разрежьте каждый из них пополам.

В каждую половинку банана воткните деревянную или пластиковую палочку.

Налейте в стакан 180 г фруктового йогурта.

Насыпьте в тарелку 0,5 стакана подрумяненных хлопьев, мюсли или раскрошенного печенья.

Окунайте каждую половинку банана в йогурт, затем — в хлопья или раскрошенное печенье, так, чтобы оно полностью покрывало банан.

Теперь положите бананы на заранее подготовленный противень и поставьте его в морозилку на 2 часа, чтобы они затвердели. Перед тем, как подать мороженое на стол, выньте его из морозилки, и пусть оно постоит 5 минут при комнатной температуре.

С йогуртом и мюсли

В большой миске соедините 0,6 л ванильного йогурта, 200 г молока и 4 ст. ложки меда или сиропа. Взбейте все миксером или блендером до однородности. Затем разделите смесь пополам.

Во вторую часть смеси добавьте 1 стакан малины и взбейте блендером, пока малина не превратится в кусочки (это займет около 5 секунд, в гладкую кашицу ее превращать не нужно).

Отдельно насыпьте в миску 1 стакан мюсли.

Теперь равномерно распределите по формочкам слоями йогуртовую смесь с медом и смесь с малиной, а между ними насыпьте мюсли. Сверху украсьте каждую порцию несколькими ягодами малины.

Поставьте формочки в морозилку для застывания.

Мандариновое

Сначала сделайте чашечки из 6 мандаринов (желательно, чтобы они были одинакового размера). Для этого острым ножом срежьте верхнюю часть и выньте мякоть чайной ложкой, не повредив шкурку.

Из вынутой мякоти выжмите сок, у вас получится примерно 1 стакан.

Соедините полученный сок с 1/4 стакана сгущенки и хорошенько размешайте.

100 г густых сливок взбейте, чтобы получилась устойчивая крепкая пена. Теперь соедините сок, смешанный со сгущенкой и взбитую пену и осторожно перемешайте.

Поставьте эту массу в морозилку на 2-3 часа. Периодически вынимайте и перемешивайте.

Затем заполните мандариновые чашечки получившимся мороженым, накройте срезанными верхушками и снова отправьте в холодильник на 15-20 минут. После этого подавайте.

На заметку!

Мороженое бывает твердым и мягким. Твердым мороженым торгуют на улицах, а мягкое продают в кафе, ресторанах и т. п. Там его подают в виде шариков, посыпанных ореховой крошкой, тертым шоколадом, политых сиропом, украшенных ягодами и т. д. В западных странах мороженое, сервированное таким образом, называют сандей.

Творожное

Смешайте в посуде 0,5 кг мягкого гомогенизированного (однородного) творога с 200 г сахарного песка.

В другой посуде взбейте 200 г густых сливок до появления крепкой устойчивой пены (в этом поможет миксер или блендер). Добавьте их к творожной массе и осторожно перемешайте.

Теперь взбейте 2 яичных белка, тоже до крепкой пены. Их соедините с полученной смесью.

Взбивайте полученную массу блендером или миксером (а еще лучше, с помощью мороженицы). Затем разложите ее в порционные формочки и отправьте в морозилку на 3 часа.

При подаче мороженое можно украсить ягодами и полить небольшим количеством меда или сиропа.

Со сгущенкой и печеньем

Разлейте 0,5 л молока в формочки для получения льда и отправьте в морозилку на 4 часа.

После этого поместите в кухонный комбайн 60 г сливок, 0,5 стакана сгущенки, 1 ч. ложку ванильного сахара, 1 ч. ложку лимонного сока и замороженное молоко. Включите комбайн и измельчите смесь до однородности.

Потом добавьте 6 ст. ложек толченого печенья (типа «Юбилейного») и перемешайте.

Этот десерт можно подавать сразу или разложить в порционные формочки и заморозить.

Это интересно!

До тех пор, пока не появились современные технологии замораживания продуктов и приготовления мороженого, оно делалось вручную. Этот процесс был трудоемким и длительным, поэтому десерт получался дорогим и использовался только в особых случаях.

В середине XIX века началось промышленное производство мороженого. Это произошло в Соединенных Штатах Америки, там была построена первая фабрика. А в середине XX века уже появились первые специализированные кафе, торгующие этим десертом. Это случилось в американском городе Глендейл. Первое кафе-мороженое положило начало знаменитой сети Baskin Robbins, которая и по сей день лидирует в мире, предлагая покупателям более 1000 различных сортов этого лакомства.

Клубничное

600 г спелой клубники превратите в пюре с помощью блендера или миксера. Добавьте в него 150 г сахарного песка и размешайте.

Положите эту массу в кастрюлю, затем при малом нагреве доведите ее до кипения, постоянно мешая.

Теперь размешайте 1 ст. ложку (с горкой) крахмала в 1/2 стакана 100 г густых сливок и вылейте эту смесь в клубничное пюре, стоящее на плите. Варите до загустения, все время помешивая.

Пусть теперь клубничная смесь полностью остынет. Потом влейте в нее еще 400 г сливок и размешайте.

Получившуюся смесь перелейте в подходящую посуду и поставьте в морозилку на 3 часа. Каждые полчаса вынимайте ее и взбивайте ложкой или миксером. Благодаря взбиванию мороженое получится более гладким и однородным.

Из авокадо

Разрежьте 2 авокадо. Очистите кожуру и выньте косточки. Мякоть нарежьте небольшими кубиками.

Положите в блендер кубики авокадо. Добавьте туда 150 г густых сливок, 1/2 стакана молока, 1/2 стакана сахарного песка, сок половины лимона и 1/3 ч. ложки соли.

Взбейте все до гладкости и однородности.

Переложите смесь в подходящую посуду и отправьте на 2 часа в морозилку. Каждые 20 минут вынимайте и перемешивайте, чтобы структура получилась однородной.

Факт!

В конце XIX века мороженым уже торговали на улицах. Его отпускали в бумажных пакетиках, на картонных тарелках, в стеклянных стаканчиках. Съев мороженое, покупатель возвращал стаканчик продавцу, тот споласкивал его и заполнял новой порцией для другого покупателя.

В 20-е годы ХХ века в Англии запретили продавать мороженое в стеклянной посуде, чтобы препятствовать заражению туберкулезом. С тех пор лакомство стали продавать только в вафельных рожках или в виде эскимо на палочке.

Комментарий экспертаИнна Криксунова, автор более трех десятков книг о красоте и здоровом образе жизни

Домашнее мороженое, конечно, лучше магазинного хотя бы потому, что оно не содержит химических добавок, ГМО, заменителей натуральных компонентов и пр.

Однако надо помнить, что холодные блюда хороши только летом. Вспомним: в зимнюю погоду не возникает желания пить квас, есть окрошку, свекольник и т. п. Такие виды пищи нужны лишь для того, чтобы помочь организму справиться с жарой, выровнять внутреннюю и внешнюю среду. В жару приятно освежиться минеральной водой из холодильника, съесть порцию мороженого и пр.

По мнению врачей, слишком холодные блюда и напитки вредно действуют на организм. Они приводят к спазмам сосудов, в том числе, сосудов желудочно-кишечного тракта, это оказывает отрицательное действие на пищеварение. По мнению врачей, самая полезная температура еды и напитков — слегка теплая. Она является нейтральной для организма: не обжигает, не раздражает, не спазмирует сосуды.

Из этого правила есть исключение. Если в жару употреблять холодные продукты малыми порциями: пить жидкости маленькими глотками, есть кушанья чайной ложкой, то в полости рта они успеют согреться и не нанесут вреда. Главное — не пить холодные напитки залпом.

С другой стороны, в Средней Азии и странах Востока считают, что в жару лучше всего помогает горячий чай. Здесь тоже есть один важный нюанс: горячий чай пьют сразу помногу, по несколько чашек. Это вызывает обильное потоотделение, чем и объясняется охлаждающий эффект.

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Использованы фотоматериалы Shutterstock