Яичница с помидорами, шпинатом и сыром
На даче даже дочка с огромным желанием начинает готовить.
И в этот раз побаловала нас вкусным и любимым завтраком — яичницей с томатами, сыром и шпинатом.
Ингредиенты:яйца — 6 шт. ;помидор — 1 шт. ;шпинат — несколько листочков;сыр — 70-80 г.
Яйца, помидор, шпинат, сыр Приготовление:Шпинат с помидором немного обжариваем на сковороде, и заливаем взбитым яйцом с натертым сыром.
Оставляем под крышкой до готовности.
шпинат и помидор на сковороде
И вот оно, готовое блюдо, а к нему и вкусный бутерброд с кофе.
Готовое блюдо
Всем приятного аппетита!