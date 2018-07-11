Ещё
Яичница с овощами и сыром — любимый завтрак всей семьи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яичница с овощами и сыром — любимый завтрак всей семьи 

7dach.ru 22 часа назад
Фото: 7dach.ru
Яичница с помидорами, шпинатом и сыром
На даче даже дочка с огромным желанием начинает готовить.
И в этот раз побаловала нас вкусным и любимым завтраком — яичницей с томатами, сыром и шпинатом.
Ингредиенты:яйца — 6 шт. ;помидор — 1 шт. ;шпинат — несколько листочков;сыр — 70-80 г.
Яйца, помидор, шпинат, сыр  Приготовление:Шпинат с помидором немного обжариваем на сковороде, и заливаем взбитым яйцом с натертым сыром.
Оставляем под крышкой до готовности.
шпинат и помидор на сковороде
И вот оно, готовое блюдо, а к нему и вкусный бутерброд с кофе.
Готовое блюдо
Всем приятного аппетита!
7dach.ru: последние новости
Рецепты здоровья: душица для желудка и кишечника Суп из лисичек со сливками: открываем грибной сезон Самая вкусная шарлотка с яблоками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение