Яичница с овощами и сыром — любимый завтрак всей семьи

Яичница с помидорами, шпинатом и сыром

На даче даже дочка с огромным желанием начинает готовить.

И в этот раз побаловала нас вкусным и любимым завтраком — яичницей с томатами, сыром и шпинатом.

Ингредиенты:яйца — 6 шт. ;помидор — 1 шт. ;шпинат — несколько листочков;сыр — 70-80 г.

Яйца, помидор, шпинат, сыр Приготовление:Шпинат с помидором немного обжариваем на сковороде, и заливаем взбитым яйцом с натертым сыром.

Оставляем под крышкой до готовности.

шпинат и помидор на сковороде

И вот оно, готовое блюдо, а к нему и вкусный бутерброд с кофе.

Готовое блюдо

Всем приятного аппетита!