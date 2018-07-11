Желе вместо мяса. Россиянка случайно оставила колбасу в посудомойке и пожаловалась на результат

В Приморье случайно провели необычный эксперимент — помыли колбасу в посудомоечной машине. Результат поразил пользователей соцсетей — продукт стал похож на желе. «360» узнал у специалистов, что стало с колбасой и почему она поменяла свою структуру.

Инопланетное желе

Приморская журналистка Лада Глыбина разместила на своей странице Facebook шокирующее видео со случайным экспериментом. Колбаса попала в посудомоечную машину и более трех часов «принимала ванну». После таких водных процедур кусочек мясного продукта все же сохранил и форму, и даже цвет. За кадром автор отмечает, что консистенция стала напоминать плотное желе.

Куда жаловаться?

Специалисты говорят, что такие продукты необходимо относить в Роспотребнадзор . Владимир Тимченко уточняет, что по любой жалобе можно обратиться к Роскачеству и Роспотребнадзору. «Это может быть жалоба на качество продукта, на его составляющие или на то, что вы нашли в продуктах».

Тимченко рекомендует возвращать в магазин хлеб с плесенью, прогорклое масло. Производители, по российскому законодательству, несут полную ответственность за качество продаваемого товара. Если покупка продукта вообще закончилась пищевым отравлением, и даже имеется заключение врача, то тогда прямая дорога в суд.