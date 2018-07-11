Рецепт фаршированных кабачков с фаршем

Из кабачков можно приготовить множество вкусных блюд, кроме того, процесс приготовления занимает минимум времени, так как овощи быстро доходят до готовности.

Продукт прекрасно сочетается с любыми компонентами, это могут быть другие овощи, грибы, мясо или сыр. Мы же расскажем о том, как сделать фаршированные кабачки с фаршем, а также опишем самые популярные рецепты с фото, которые предполагают приготовление блюда в духовке.

Кабачки, фаршированные с добавлением мускатного ореха

Это блюдо необычно тем, что овощи будут запекаться в дополнительной панировке, что сделает внешний вид кабачков очень привлекательным. В качестве начинки здесь используется куриное филе, измельченное до состояния фарша.

yandex_ad_1 Требуемые ингредиенты:

кабачок свежий — 350 грамм;

филе курицы — 550 грамм;

чеснок молодой — 2 зубчика;

сметана жирностью 20% — 2 ложки;

орех мускатный в молотом виде — 5 грамм;

томаты свежие — 2 штуки;

вода, очищенная — 500 мл;

соль столовая — по вкусу;

сухари для панировки — 50 грамм;

яйцо куриное — 2 штуки;

перец молотый — по вкусу;

сок из лимона — 4 ложки.

Этапы приготовления:

Филе измельчают с помощью ножа до состояния фарша, можно использовать мясорубку. Полученное мясо заливают водой и отправляют на огонь, наливают в емкость с куриным филе четыре ложки лимона и заправляют специями, солью и мускатным молотым орехом.

Тушат курицу в течение получаса, и когда она будет готова, к мясу добавляют томаты, предварительно измельченные кубиком.

Чеснок пропускают через пресс, кладут его в мясную массу, туда же отправляют два куриных яйца.

Кабачки нарезают вдоль, а затем из них удаляют мякоть, оставляя немного, чтобы блюдо держало форму.

По этому рецепту с фото, фаршированные кабачки с фаршем сначала отвариваются в воде несколько минут. Только после этого производят запекания в духовке.

Подготовленные овощи начиняют сделанной начинкой, смазывают сметаной, а затем обсыпают сухарями для панировки.

Запекают такое блюдо около получаса, температура в духовке должна быть не менее 230 градусов.

"Лодочки" с сыром и курицей

Простой, но при этом очень вкусный вариант приготовления блюда, для него следует взять куриное филе в качестве начинки, а также соленый сорт твердого сыра.

Требуемые компоненты:

кабачок свежие — 350 грамм;

сыр соленый твердого сорта — 1 штука;

рис отварной — 2 ложки;

майонезный соус — 2 ложки;

филе курицы — 1 штука;

соль столовая — по вкусу.

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yandex_ad_2 Этапы приготовления:

Куриное мясо измельчают ножом так, чтобы масса стала похожа на фарш. Далее, курицу помещают в миску, и добавляют туда тертый соленый сыр. В начинку добавляют пару ложек отварного риса, и заправляют все майонезным соусом.

Кабачок промывают, после чего разрезают вдоль на две части, а чтобы будущие лодочки хорошо стояли, следует срезать немного мякоти с другой стороны.

Семена из овощей удаляют, а на их место помещается начинка. Готовые лодочки укладывают на противень и закрывают фольгой.

Процесс выпекания происходит при температуре 190 градусов, длительность приготовления блюда может занимать около получаса.

Получаются вкусные фаршированные кабачки с фаршем, которые мы приготовили в духовке по этому рецепту с фото. Подавать блюдо к столу лучше с мелко порубленным укропом.

Фаршированные кабачки с болгарским перцем

В рецептуре будет указан домашний фарш, но если необходимо сделать менее калорийное блюдо, то его заменяют на куриное филе или мясо индейки.

Требуемые компоненты:

сыр соленый — 100 грамм;

кабачок молодой — 350 грамм;

растительный жир — 50 мл;

перец молотый — 5 грамм;

лук белый — 1 штука;

фарш домашний — 250 грамм;

морковь свежая — 1 штука;

перец сладкий — 1 штука;

соль столовая — по вкусу;

томаты свежие — 1 штука.

Этапы приготовления:

Используют кабачки среднего размера, их нарезают кольцами, которые имеют толщину около четырех сантиметров. С помощью ложки удаляют сердцевину, если овощ молодой, то сердцевину нарезают мелким кубиком.

Также следует кубиками измельчить свежие томаты и салатный перец. Дополнительно подготовить кольца репчатого лука и измельченную на терке морковь.

Растительное масло наливают в сковороду, отправляют туда лук, а затем всыпают морковь. К овощам кладут фарш и перемешивают, после чего добавляют в начинку молотый перец и немного соли.

На противень укладывают бумагу для запекания, а уже на нее ставят подготовленные кружочки кабачков. Внутрь выкладывается начинка, потом наливают немного воды и закрывают заготовку фольгой.

Выпекают блюдо в течение одного часа, температура устанавливается на отметке 180 градусов.

Когда до конца приготовления останется десять минут, блюдо посыпают сыром. В итоге получаются очень нежные фаршированные кабачки с фаршем.

Это блюдо легко готовиться по рецепту с фото, а запечь кабачки в духовке сможет даже начинающая хозяйка.

Фаршированные кабачки «Ленивые»

Отличный вариант для тех хозяек, которые не хотят тратить много времени на приготовление блюда, а также на подготовку продуктов.

Требуемые ингредиенты:

томаты свежие — 2 штуки;

грудка куриная — 1 штука;

лук репчатый — 1 штука;

молоко 3,2% — 150 мл;

соль столовая — по вкусу;

кабачок молодой — 2 штуки;

куриное яйцо — 1 штука;

рис отварной — 0,5 стакана;

сыр соленый — 150 грамм;

чеснок острый — 2 зубчика;

любая зелень — 1 пучок.

Этапы приготовления:

Кабачки разрезают вдоль и удаляют семена из середины.

Тем временем готовится начинка для овощей, в нее входит куриная грудка, репчатый лук и свежие томаты, овощи следует мелко нарезать, а куриную грудку измельчить мясорубкой. Также в состав добавляют чеснок, пропущенный через пресс.

В подготовленную начинку отправляют отварной рис и рубленую зелень.

Начинкой заполняют полученные лодочки из овоща, можно добавить в смесь немного специй по вкусу.

В миске смешивается молоко и куриное яйцо, после чего полученной массой заливают овощи с начинкой, закрывают форму для запекания фольгой и отправляют блюдо запекаться в духовой шкаф.

Подают это блюдо с соусом из сметаны, зелени и чеснока.