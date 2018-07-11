Рецепт фаршированных кабачков с фаршем 

Из кабачков можно приготовить множество вкусных блюд, кроме того, процесс приготовления занимает минимум времени, так как овощи быстро доходят до готовности.
Продукт прекрасно сочетается с любыми компонентами, это могут быть другие овощи, грибы, мясо или сыр. Мы же расскажем о том, как сделать фаршированные кабачки с фаршем, а также опишем самые популярные рецепты с фото, которые предполагают приготовление блюда в духовке.
Кабачки, фаршированные с добавлением мускатного ореха
Это блюдо необычно тем, что овощи будут запекаться в дополнительной панировке, что сделает внешний вид кабачков очень привлекательным. В качестве начинки здесь используется куриное филе, измельченное до состояния фарша.
yandex_ad_1 Требуемые ингредиенты:
кабачок свежий — 350 грамм;
филе курицы — 550 грамм;
чеснок молодой — 2 зубчика;
сметана жирностью 20% — 2 ложки;
орех мускатный в молотом виде — 5 грамм;
томаты свежие — 2 штуки;
вода, очищенная — 500 мл;
соль столовая — по вкусу;
сухари для панировки — 50 грамм;
яйцо куриное — 2 штуки;
перец молотый — по вкусу;
сок из лимона — 4 ложки.
Этапы приготовления:
Филе измельчают с помощью ножа до состояния фарша, можно использовать мясорубку. Полученное мясо заливают водой и отправляют на огонь, наливают в емкость с куриным филе четыре ложки лимона и заправляют специями, солью и мускатным молотым орехом.
Тушат курицу в течение получаса, и когда она будет готова, к мясу добавляют томаты, предварительно измельченные кубиком.
Чеснок пропускают через пресс, кладут его в мясную массу, туда же отправляют два куриных яйца.
Кабачки нарезают вдоль, а затем из них удаляют мякоть, оставляя немного, чтобы блюдо держало форму.
По этому рецепту с фото, фаршированные кабачки с фаршем сначала отвариваются в воде несколько минут. Только после этого производят запекания в духовке.
Подготовленные овощи начиняют сделанной начинкой, смазывают сметаной, а затем обсыпают сухарями для панировки.
Запекают такое блюдо около получаса, температура в духовке должна быть не менее 230 градусов.
"Лодочки" с сыром и курицей
Простой, но при этом очень вкусный вариант приготовления блюда, для него следует взять куриное филе в качестве начинки, а также соленый сорт твердого сыра.
Требуемые компоненты:
кабачок свежие — 350 грамм;
сыр соленый твердого сорта — 1 штука;
рис отварной — 2 ложки;
майонезный соус — 2 ложки;
филе курицы — 1 штука;
соль столовая — по вкусу.
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yandex_ad_2 Этапы приготовления:
Куриное мясо измельчают ножом так, чтобы масса стала похожа на фарш. Далее, курицу помещают в миску, и добавляют туда тертый соленый сыр. В начинку добавляют пару ложек отварного риса, и заправляют все майонезным соусом.
Кабачок промывают, после чего разрезают вдоль на две части, а чтобы будущие лодочки хорошо стояли, следует срезать немного мякоти с другой стороны.
Семена из овощей удаляют, а на их место помещается начинка. Готовые лодочки укладывают на противень и закрывают фольгой.
Процесс выпекания происходит при температуре 190 градусов, длительность приготовления блюда может занимать около получаса.
Получаются вкусные фаршированные кабачки с фаршем, которые мы приготовили в духовке по этому рецепту с фото. Подавать блюдо к столу лучше с мелко порубленным укропом.
Фаршированные кабачки с болгарским перцем
В рецептуре будет указан домашний фарш, но если необходимо сделать менее калорийное блюдо, то его заменяют на куриное филе или мясо индейки.
Требуемые компоненты:
сыр соленый — 100 грамм;
кабачок молодой — 350 грамм;
растительный жир — 50 мл;
перец молотый — 5 грамм;
лук белый — 1 штука;
фарш домашний — 250 грамм;
морковь свежая — 1 штука;
перец сладкий — 1 штука;
соль столовая — по вкусу;
томаты свежие — 1 штука.
Этапы приготовления:
Используют кабачки среднего размера, их нарезают кольцами, которые имеют толщину около четырех сантиметров. С помощью ложки удаляют сердцевину, если овощ молодой, то сердцевину нарезают мелким кубиком.
Также следует кубиками измельчить свежие томаты и салатный перец. Дополнительно подготовить кольца репчатого лука и измельченную на терке морковь.
Растительное масло наливают в сковороду, отправляют туда лук, а затем всыпают морковь. К овощам кладут фарш и перемешивают, после чего добавляют в начинку молотый перец и немного соли.
На противень укладывают бумагу для запекания, а уже на нее ставят подготовленные кружочки кабачков. Внутрь выкладывается начинка, потом наливают немного воды и закрывают заготовку фольгой.
Выпекают блюдо в течение одного часа, температура устанавливается на отметке 180 градусов.
Когда до конца приготовления останется десять минут, блюдо посыпают сыром. В итоге получаются очень нежные фаршированные кабачки с фаршем.
Это блюдо легко готовиться по рецепту с фото, а запечь кабачки в духовке сможет даже начинающая хозяйка.
Фаршированные кабачки «Ленивые»
Отличный вариант для тех хозяек, которые не хотят тратить много времени на приготовление блюда, а также на подготовку продуктов.
Требуемые ингредиенты:
томаты свежие — 2 штуки;
грудка куриная — 1 штука;
лук репчатый — 1 штука;
молоко 3,2% — 150 мл;
соль столовая — по вкусу;
кабачок молодой — 2 штуки;
куриное яйцо — 1 штука;
рис отварной — 0,5 стакана;
сыр соленый — 150 грамм;
чеснок острый — 2 зубчика;
любая зелень — 1 пучок.
Этапы приготовления:
Кабачки разрезают вдоль и удаляют семена из середины.
Тем временем готовится начинка для овощей, в нее входит куриная грудка, репчатый лук и свежие томаты, овощи следует мелко нарезать, а куриную грудку измельчить мясорубкой. Также в состав добавляют чеснок, пропущенный через пресс.
В подготовленную начинку отправляют отварной рис и рубленую зелень.
Начинкой заполняют полученные лодочки из овоща, можно добавить в смесь немного специй по вкусу.
В миске смешивается молоко и куриное яйцо, после чего полученной массой заливают овощи с начинкой, закрывают форму для запекания фольгой и отправляют блюдо запекаться в духовой шкаф.
Подают это блюдо с соусом из сметаны, зелени и чеснока.