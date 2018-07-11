Потребительская инфляция в Оренбуржье выросла в июне на 0,5%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Оренбургской области вырос в июне на 0,5% в месячном выражении, пишет 56orb.ru со ссылкой на Оренбургстат.

За месяц в регионе выросли цены на белокочанную капусту (18,2%), морковь (11,6%), яблоки (6,9%), куры охлажденные и мороженые (на 6,5%), а также на пшено, сахар-песок, картофель, свинину, рыбу разделанную и рис шлифованный.

При этом значительно подешевели помидоры и огурцы (на 25 и 20% соответственно). Цены снизились также на неразделанную, мороженную рыбу, яйца куриные, соль, молоко и гречку.