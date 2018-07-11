Рецепты здоровья: душица для желудка и кишечника

Душица обыкновенная, как и другие пряные травы, способствует улучшению пищеварения, повышает аппетит, и эти ее полезные свойства используются не только в кулинарии, но и в народной медицине.

Душица поможет улучшить пищеварение

Препараты душицы применяются для лечения атонии кишечника, метеоризма, спазмов желудка и кишечника. Растение включают в состав травяных сборов, готовят из него настои, отвары, настойки. Не рекомендуется применять душицу при повышенной секреции желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; противопоказано употребление этого растения при беременности и тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях.

Настой душицы при метеоризме

2 ч.ложки сушеной измельченной травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить, сырье отжать. Принимать 3 раза в день до еды по 0,5 стакана.

Вино с душицей

1 стакан сушеной измельченной травы душицы залить 0,5 л Кагора, взболтать, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 1 месяца, регулярно взбалтывая, процедить. При атонии кишечника, спастических колитах и для улучшения аппетита принимать в течение 1 месяца 3 раза в день во время еды по 1-2 ст.ложки.

Настойка шиповника с душицей при атонии кишечника

Приготовить отвар шиповника: 200 г свежих плодов измельчить, залить 0,5 л воды, довести до кипения, кипятить на медленном огне в течение 10 минут, затем настаивать в течение 6 часов, процедить. Приготовить отвар душицы: 50 г сушеной измельченной травы залить 300 мл воды, довести до кипения, затем настаивать в течение 6 часов, процедить, отжать. Соединить оба отвара, добавить 1 кг меда и 1 л спирта (70%), тщательно перемешать, укупорить. Принимать в течение 1 месяца 3 раза в день за полчаса до еды по 1 ст.ложке.

Травяной сбор с душицей от метеоризма (рецепт 1)

Тщательно смешать сушеное измельченное растительное сырье:

1 ст.ложку травы душицы обыкновенной;

1 ст.ложку семян тмина обыкновенного;

2 ст.ложки цветочных корзинок ромашки аптечной.

1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, укутать (можно использовать термос), настаивать в течение 20 минут, процедить. Принимать в течение 2 недель 3-4 раза в день до еды по 0,5 стакана настоя.

Травяной сбор с душицей от метеоризма (рецепт 2)

Тщательно смешать взятое в равных долях сушеное измельченное сырье:

траву душицы обыкновенной;

листья мелиссы лекарственной;

цветочные корзинки ромашки аптечной.

1 ст.ложку сбора залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение получаса, процедить. Принимать в течение 2-3 недель 3-4 раза в день за полчаса до еды по 1 стакану. настоя. В подборке Рецепты здоровья: душица обыкновенная от кашля и простуды вы найдете рецепт масла из душицы — для повышения аппетита и улучшения пищеварения его следует принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 30-40 капель в небольшом количестве кипяченой воды или на кусочке сахара. Вас также могут заинтересовать публикации:

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