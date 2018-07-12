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В Госдуме предлагают маркировать продукты наклейками о вреде сахара
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В Госдуме предлагают маркировать продукты наклейками о вреде сахара 

Парламентская газета 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
На продуктах, которые в том или ином количестве содержат сахар, могут появиться наклейки о его вреде. Производителей сахаросодержащей продукции хотят обязать размещать на упаковке товара сведения о количестве в нём сахара на 100 грамм.
Соответствующий законопроект, как стало известно «Парламентской газете», разрабатывает член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР). «Маркировку о количестве сахара в продукте и том вреде, который этот сахар несёт, необходимо вводить как можно скорее, — заявил депутат. — Если будущий законопроект будет принят, то мы сможем контролировать ассортимент предлагаемых детям пищевых продуктов, в первую очередь, в общеобразовательных учреждениях».
Количество сахара, содержащегося в современных продуктах питания, не всегда соответствует стандартам, считает Свищев. Газировка, леденцы и конфеты — это продукты с высоким содержанием: выпив бутылку газировки, которую так любят дети, человек исчерпает весь лимит потребления сахара в сутки, а это около 10 чайных ложек. «Пора уже оградить наших детей от излишнего использования в пищу продуктов, его содержащих», — подчеркнул Свищев.
Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей по маркировке вредных продуктов. Производители же вряд ли будут соблюдать эти нормы, исходя из их рекомендательного характера, подчеркнул Свищев, добавив, что его законопроект сделает маркировку обязательной. Кроме того, в рекомендациях Роспотребнадзора нет газированных напитков, жевательной резинки и сахара-рафинада.
Ксения Редичкина
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