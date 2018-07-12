Конфеты без сахара: 8 вкусных рецептов

СодержаниеКонфеты из овсянкиСладости из творогаРафаэлки с кивиДесерт из сухофруктовФруктово-желейные конфеткиКонфеты из рисаТыквенные конфетыЯблочные конфеты

Диетологи не устают говорить о вреде сахара для здоровья, а люди, которые контролируют свой вес, знают, что это виновник лишних килограммов. Но отказаться от сладостей порой так трудно — исключить из рациона конфеты под силу не каждому. Альтернативой станут натуральные конфеты! Они полезны для здоровья и показаны тем, кто следит за своим весом. Такое лакомство дает заряд энергии и не испортит фигуру.

Конфеты из овсянки

Это довольно питательный десерт, который прекрасно дополнит завтрак или обед.

Измельчите курагу (100 — 120 г) и орехи (50 — 60 г). Добавьте овсянку (200 — 250 г), мед по вкусу и 2 ст. л. масла оливы. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Сформируйте небольшие конфетки. Отправьте в заранее разогретую до 180 — 200 градусов духовку. Через четверть часа сладости можно доставать.

А вы знали?

Конфеты были найдены при раскопках в Египте — маленькие сладости из орехов, меда и фиников. Египтяне говорят, что смешали эти ингредиенты случайно.

Сладости из творога

Конфеты из творога — это не только десерт к чаю, но и низкокалорийный перекус.

Творог (90 г), какао, цедру апельсина (по чайной ложке) и кедровые орешки необходимо измельчить. Можно добавить мед по вкусу. Из этой массы слепите шарики и обваляйте их в стружке кокоса.

Конфеты поставьте в морозилку — через 10 — 30 минут десерт можно подавать на стол.

Рафаэлки с киви

Этот десерт готовится очень быстро, а по вкусовым качествам даст фору магазинным лакомствам. Киви придает особый кисловатый вкус, освежает.

Миндаль (50 г) замочите в кипятке на 15 — 20 минут, после будет легче убрать скорлупу. Киви очистите и нарежьте маленькими кусочками, смешайте с миндалем и медом по вкусу и кокосовой стружкой (150 г). В блендере измельчите все компоненты. Сформируйте небольшие конфетки любой формы и поставьте в холодильник на 40 — 45 минут.

Киви можно заменить любым другим фруктом. Тогда вкус конфет будет всегда разным.

Это интересно!

Самые оригинальные конфеты производят в Финляндии — они соленые и кислые, есть даже со вкусом нефти.

Десерт из сухофруктов

Конфеты, приготовленные по этому рецепту, отлично утоляют голод и дарят гастрономическое удовольствие. Они полезные и низкокалорийные.

Орехи (100 г) просушите на раскаленной сковороде, а после того, как остынут, смешайте с финиками без косточек, курагой, изюмом (по 100 г), сушеной вишней или другой кисловатой ягодой.

Смесь несколько раз пропустите через мясорубку, а затем скатайте в «колбаску» и разрежьте на порционные конфетки. Сверху можно посыпать стружкой кокоса или кунжутом.

Фруктово-желейные конфетки

Это низкокалорийный десерт, которым могут побаловать себя даже те, кто на диете.

В 1 стакане фруктового сока без сахара замочите 10 г желатина. Когда он немного набухнет, поставьте на небольшой огонь и нагревайте, не доводя до кипения — не должно быть комочков.

Измельчите любой сухофрукт, например, чернослив или курагу (100 г), и орехи (50 г), добавьте к ним 200 г овсянки, мед по вкусу и 20 г масла оливы. Добавьте массу в желе, разлейте в небольшие емкости — можно использовать формы для льда. Держите в холодильнике — желе должно полностью застыть.

Это интересно!

Немецкие психологи провели ряд исследований и пришли к выводу, что конфеты с клубникой настраивают на романтику.

Конфеты из риса

По вкусу это лакомство напоминает десерт, только в его составе исключительно полезные компоненты и нет сахара.

Финики без косточек (2 стакана) залейте теплой кипяченой водой и дайте настояться примерно четыре часа. После слейте воду и измельчите финики. В эту массу всыпьте стакан рисовой муки грубого помола, перемешайте и слепите небольшие шарики. В середину каждой конфеты можно класть миндаль или сушеный фрукт. Такая начинка придаст лакомству новый оттенок вкуса.

Каждую конфетку обваляйте в стружке кокоса и выложите на противень, застеленный пергаментом. Подержите конфеты в холодильнике несколько часов — десерт готов.

Факт!

В жарких странах конфеты раньше воспринимали как лекарство. В мед добавляли финики, орехи, пряности. Эта сладкая масса помогала бороться с простудой.

Тыквенные конфеты

Такой десерт станет хорошим дополнением к чаю или кофе. Вкус очень необычный, запоминающийся.

Мюсли (2 стакана) измельчите в кофемолке. 400 г тыквы нарежьте кусочками, запеките в духовке. После разомните тыкву с помощью вилки или блендера, всыпьте половину мюсли. Добавьте рисовую муку, если масса слишком жидкая.

Сформируйте конфетки любой формы, обваляйте в измельченных мюсли и выложите в тарелку. Поставьте в холодильник на 2—3 часа.

Яблочные конфеты

Десерты на основе яблока полезные и низкокалорийные. Яблочные конфеты можно есть тем, кто на диете.

Мякоть одного банана разомните, добавьте 2 ст. л. какао и отруби (половину стакана). Слегка подсушенные яблоки нарежьте небольшими дольками, добавьте их в общую смесь. «Слепите» конфетки и поставьте на несколько часов в холодильник.

Каждый рецепт вы можете изменять на свой вкус, экспериментируя с ингредиентами. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам и не злоупотребляйте подсластителями и ароматизаторами. Если хотите сделать десерт менее калорийным, не добавляйте мед — ограничьтесь сладкими фруктами или сухофруктами.

Комментарий экспертаЕлизавета Киселева, эндокринолог и диетолог

Сладости — большое искушение для многих. Они вызывают прилив энергии и повышают настроение. Однако поедание конфет не лучшим образом сказывается на фигуре и состоянии здоровья — в их составе много сахара. Но не спешите расстраиваться и полностью исключать из рациона сладости — их можно заменить полезными и низкокалорийными десертами.

Домашние конфеты можно готовить из разных ингредиентов — главное, чтобы они несли пользу организму. За основу можно брать сухофрукты, овощи и фрукты, орехи, а в качестве подсластителя и загустителя — натуральный мед.

Принцип приготовления натуральных конфет заключается в том, чтобы измельчить все ингредиенты и создать из них пластичную массу. Из нее легко вылепить сладости нужной формы. Если масса слишком жидкая, можно добавить немного рисовой муки или измельченные овсяные хлопья. Украсить конфеты можно на свой вкус: стружкой кокоса, маком или кунжутными зернами.

Но помните о том, что даже домашними сладостями не стоит злоупотреблять — тогда ваша фигура не пострадает.

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