Иркутская область занимает третье место в рейтинге регионов СФО по показателю наименьшего индекса потребительских цен на продовольственные товары

В июне 2018 года на продовольственном рынке Приангарья зафиксирована

дефляция. Цены на продовольственные товары по сравнению с предыдущим

месяцем снизились в среднем на 0,1%, при этом по России отмечен рост на 0,4%. Об этом со ссылкой на территориальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Иркутской области сообщил руководитель

службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей Петров

В июне отмечено снижение цен на социально значимые продовольственные

товары первой необходимости — чай черный байховый, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, молоко питьевое цельное

стерилизованное 2,5-3,2% жирности, масло сливочное, рыбу мороженую

неразделанную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов,

лук репчатый, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности,

яйца куриные.

В рейтинге 12 регионов Сибирского федерального округа Иркутская область

занимает третье место по показателю наименьшего индекса потребительских

цен на продовольственные товары. По итогам полугодия (июнь 2018 года к декабрю 2017 года) темп роста потребительских цен на продовольственные

товары в регионе (100,7%) ниже, чем в среднем по СФО (101,3%) и России

(102,2%).

Напомним, что для смягчения последствий инфляции для населения в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные

проекты, которыми предусматривается установление минимальных торговых

надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Всего в реализации социальных проектов на территории Приангарья участвует свыше

1200 организаций торговли.

Также сельхозтоваропроизводителям предоставляется достаточное количество

мест для реализации собственной продукции на розничных рынках,

развивается ярмарочная торговля. По данным муниципалитетов, с начала

года в области проведено более тысячи ярмарок.