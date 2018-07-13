Иркутская область занимает третье место в рейтинге регионов СФО по показателю наименьшего индекса потребительских цен на продовольственные товары 

В июне 2018 года на продовольственном рынке Приангарья зафиксирована
дефляция. Цены на продовольственные товары по сравнению с предыдущим
месяцем снизились в среднем на 0,1%, при этом по России отмечен рост на 0,4%. Об этом со ссылкой на территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области сообщил руководитель
службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей Петров.
В июне отмечено снижение цен на социально значимые продовольственные
товары первой необходимости — чай черный байховый, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, молоко питьевое цельное
стерилизованное 2,5-3,2% жирности, масло сливочное, рыбу мороженую
неразделанную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов,
лук репчатый, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности,
яйца куриные.
В рейтинге 12 регионов Сибирского федерального округа Иркутская область
занимает третье место по показателю наименьшего индекса потребительских
цен на продовольственные товары. По итогам полугодия (июнь 2018 года к декабрю 2017 года) темп роста потребительских цен на продовольственные
товары в регионе (100,7%) ниже, чем в среднем по СФО (101,3%) и России
(102,2%).
Напомним, что для смягчения последствий инфляции для населения в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные
проекты, которыми предусматривается установление минимальных торговых
надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Всего в реализации социальных проектов на территории Приангарья участвует свыше
1200 организаций торговли.
Также сельхозтоваропроизводителям предоставляется достаточное количество
мест для реализации собственной продукции на розничных рынках,
развивается ярмарочная торговля. По данным муниципалитетов, с начала
года в области проведено более тысячи ярмарок.