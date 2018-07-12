7 полезных чаев, которые помогут похудеть

Зеленый чай — один из самых популярных и действенных напитков для снижения веса. Но недавние исследования доказали, что избавиться от лишних килограммов могут помочь и другие травы, коренья и цветы, которые также можно заваривать. Собрали для вас рецепты 7 суперполезных чаев, которые непременно стоит попробовать.

Чай из гибискуса получают из Гибискус сабдариффа, он же — суданская роза. Это мощный антиоксидант, к тому же не содержит кофеина. Ученые обнаружили, что регулярное употребление этого чая помогает снизить кровяное давление — следовательно, он полезен для людей, страдающих гипертонией. Повышение давления, как правило, вызывает стресс, который увеличивает количество токсинов в организме, что приводит к воспалению. А когда наше тело находится в состоянии воспаления, оно замедляет метаболизм жиров, что приводит к увеличению веса. Так что заваривайте чашечку чая из гибискуса и расслабляйтесь.

В небольшой эмалированной кастрюльке довести воду практически до кипения.

Добавить чайную ложку цветов гибискуса.

Когда вода начнет кипеть, снять кастрюлю с плиты.

Настаивать в течение 5 минут, затем разлить по чашкам.

Когда его лучше пить?

Лучше всего пить этот чай за завтраком или между приемами пищи. Вы можете позволить себе не сильно концентрированный напиток перед сном, если вам трудно заснуть.

Важно! Не выпивайте больше трех чашек чая из гибискуса в день.

Гранатовый чай — это специальный чай, заваренный с концентрированным гранатовым соком, семенами граната или сушеными цветами граната. Гранаты богаты антиоксидантами и обладают противомикробными свойствами. К тому же они здорово ускоряют обмен веществ. А сладковатый вкус этого чая подарит вам небольшой отдых от обычных несладких чаев для похудения.

В эмалированной кастрюле довести воду до кипения и снять с плиты.

Добавить зеленый чай, измельченные семена граната и высушенные цветки граната, перемешать

Настаивать под крышкой 4-5 минут.

Процедить и разлить по чашкам.

Когда его лучше пить?

Гранатовый чай можно пить во время завтрака или между приемами пищи.

Важно! Не пейте больше трех чашек гранатового чая в день.

Беспокойство, депрессия и плохой сон, как известно, напрямую связаны с увеличением веса. И вот тут как нельзя кстати подойдет ромашковый чай, который обладает противовоспалительными, антидепрессивными и расслабляющими свойствами. Ученые обнаружили, что наличие фенольных соединений в ромашковом чае делают его отличным средством против ожирения. К тому же этот напиток поможет снизить уровень сахара в крови.

В эмалированной кастрюле довести воду до кипения и снять с плиты.

Добавить сушеные цветки ромашки.

Настаивать под крышкой 4-5 минут.

Процедить и разлить по чашкам.

Когда его лучше пить?

Лучше всего пить чай из ромашки перед сном. Можно пить его и в течение дня по будням, если чувствуете себя подавленным или напряженным.

Важно! Можно пить не больше двух чашек ромашкового чая в день.

Розмарин — популярная ароматическая трава, часто используемая при приготовлении пищи. Но дело не только во вкусе и аромате, которые он дарит блюдам. Исследование листьев и экстракта розмарина показали, что розмарин — это сильный антиоксидант. А чай из него помогает справиться с депрессией и негативными эмоциями. Как мы уже знаем, оба эти свойства стимулируют потерю веса.

В эмалированной кастрюле довести воду до кипения и снять с плиты.

Добавить розмарин.

Настаивать под крышкой 4-5 минут. Важно не передержать розмарин в кипятке, иначе напиток станет горьким.

Процедить и разлить по чашкам.

Высушенный розмарин можно заменить на свежий. В таком случае на 400 мл воды следует взять 2 веточки розмарина.

Когда его лучше пить?

Лучше всего пить этот чай за завтраком и между обедом и ужином.

Важно! Не пейте больше трех чашек розмаринового чая в день.

Календула обладает сильными противовоспалительными свойствами. Чай с этим растением имеет нежный цветочный и освежающий вкус, который поможет успокоиться и уменьшит стресс. А спокойствие и положительный настрой помогают не набирать лишний вес.

В эмалированной кастрюле довести воду до кипения и снять с плиты.

Добавить календулу, тщательно перемешать.

Настаивать под крышкой 10 минут.

Процедить и разлить по чашкам.

Когда его лучше пить?

Во время завтрака или между приемами пищи.

Важно! Не нужно выпивать больше 3-4 чашек этого чая в день.

Мятный чай получают из листьев перечной мяты, которая, как известно, оказывает мощное успокаивающее действие. Мята содержит множество летучих соединений, которые дарят ей немало полезных свойств — от противовоспалительных и противомикробных до способности ускорять обмен веществ и улучшать пищеварение.

В эмалированной кастрюле довести воду до кипения.

Добавить листочки мяты в кипящую воду, перемешать.

Оставить воду с мятой кипятиться 5-7 минут, затем снять с плиты.

Процедить, дать немного остыть и разлить по чашкам.

Когда его лучше пить?

Мятный чай лучше всего пить между приемами пищи или за 2 часа перед сном.

Важно! Не пейте более трех чашек этого напитка в день.

Имбирь содержит биологически активное соединение — гингерол, которое отвечает за его острый и характерный запах, а также за противовоспалительные, антиоксидантные, противоопухолевые свойства. Имбирь регулирует уровень глюкозы, понижает кровяное давление и ускоряет насыщение, что поможет съедать порции меньшего размера.

В эмалированной кастрюле довести воду до кипения и снять с плиты.

Добавить тертый имбирь, перемешать.

Настаивать под крышкой 5 минут.

Процедить, дать немного остыть.

Добавить лимон и мед.

Разлить по чашкам.

Когда его лучше пить?

Имбирный чай можно пить во время завтрака или между приемами пищи.

Важно! Не нужно пить больше трех чашек имбирного чая в день.