Депутат ГД предложил сообщать на продуктах о вреде сахара

Госдуме предложили маркировать содержащие сахар продукты наклейками, где будет содержаться информация о его вреде. Инициатором законопроекта выступил член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев , сообщила « Парламентская газета ».

По его мнению, производителей подобных товаров нужно обязать размещать сведения о количестве в них сахара на 100 граммов.

«Маркировку о количестве сахара в продукте и том вреде, который этот сахар несет, необходимо вводить как можно скорее», — подчеркнул депутат.

Если законопроект примут, что в правительстве смогут контролировать ассортимент пищевых продуктов, которые предлагаются детям — в том числе в общеобразовательных учреждениях. Как отметил Свищев, количество сахара в современных продуктах питания не всегда соответствует нормам.

В качестве примера парламентарий привел газировку, леденцы и конфеты. Все эти товары пользуются широким спросом у детей и содержат много сахара. После употребления, скажем, газировки, лимит сахара в сутки для человека попросту исчерпывается. При этом он составляет порядка 10 чайных ложек.

«Пора уже оградить наших детей от излишнего использования в пищу продуктов, его (сахар — ред.) содержащих», — добавил автор законопроекта.

Хотя Роспотребнадзор и разработал проект рекомендаций для производителей по маркировке вредных продуктов, последние, полагает Свищев, едва ли станут им следовать. Его законопроект заставит в обязательном порядке отмечать товары.

В Ростовской области местный житель изобрел стакан, который самостоятельно размешивает сахар. На дне он установил специальный механизм, а в крышку встроил контейнер для сиропа или любого другого подсластителя.