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Суп из лисичек со сливками: открываем грибной сезон
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Суп из лисичек со сливками: открываем грибной сезон 

7dach.ru 11 часов назад
Фото: 7dach.ru
Одними из первых в наших лесах появляются лисички, и это значит, что наступает пора очень вкусных грибных блюд. Начнем, пожалуй, с супа. Рецепт приготовления супа из лисичек может стать вашим коронным. Пробуйте и экспериментируйте!
Суп из лисичек/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
400 г свежих или замороженных лисичек,
2 луковицы,
50 г сливочного масла,
1 ст. ложка муки,
200 мл куриного бульона,
100 мл белого сухого вина,
600 мл сливок жирностью 20%,
зелень укропа для украшения,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
Лисички отварить в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут, затем откинуть на дуршлаг. Луковицы очистить и мелко нарезать.
В кастрюле распустить сливочное масло и, помешивая, обжарить лук до подрумянивания. Добавить отварные лисички и жарить, помешивая, около 10 минут. Влить горячий бульон, белое вино и варить на маленьком огне 10 минут.
Муку развести 2 ст. ложки холодной воды, подмешать в суп и варить еще 5 минут. Суп измельчить блендером, посолить и поперчить по вкусу. На стол подать, украсив укропом.
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