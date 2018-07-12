Суп из лисичек со сливками: открываем грибной сезон

Одними из первых в наших лесах появляются лисички, и это значит, что наступает пора очень вкусных грибных блюд. Начнем, пожалуй, с супа. Рецепт приготовления супа из лисичек может стать вашим коронным. Пробуйте и экспериментируйте!

Суп из лисичек/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

400 г свежих или замороженных лисичек,

2 луковицы,

50 г сливочного масла,

1 ст. ложка муки,

200 мл куриного бульона,

100 мл белого сухого вина,

600 мл сливок жирностью 20%,

зелень укропа для украшения,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Лисички отварить в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут, затем откинуть на дуршлаг. Луковицы очистить и мелко нарезать.

В кастрюле распустить сливочное масло и, помешивая, обжарить лук до подрумянивания. Добавить отварные лисички и жарить, помешивая, около 10 минут. Влить горячий бульон, белое вино и варить на маленьком огне 10 минут.

Муку развести 2 ст. ложки холодной воды, подмешать в суп и варить еще 5 минут. Суп измельчить блендером, посолить и поперчить по вкусу. На стол подать, украсив укропом.