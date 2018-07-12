Фитнес модель Лаис Делеон: тренировки и питание

Лаис Делеон — знаменитая бразильская фитнес модель. Спортсменка пользуется большой популярностью среди модельных агентств и рекламных компаний. Фото Лаис Делеон часто публикуются в журналах и на сайтах, посвященных спорту. Количество подписчиков на аккаунт девушки в Instagram составляет почти 1 миллион человек. Но для того, чтобы сохранять спортивную форму, фитнес модели приходится уделять много времени регулярным тренировкам и сбалансированному питанию.

Завтрак

Лаис Делеон особое внимание уделяет завтраку. Спортсменка считает его самым важным приемом пищи в течение дня. Девушка тренируется практически с самого утра. Чтобы придерживаться спортивной программы, требуется много энергии. Правильный завтрак обеспечивает необходимым количеством калорий для выполнения силовых упражнений.

Утренний прием пищи должен быть энергоемким, но при этом не перегружать организм. Поэтому завтрак спортсменки состоит из:

стакана воды;

добавок «омега-3»;

протеинового коктейля.

Лаис не покупает химические добавки. Фитнес модель самостоятельно готовит протеиновый коктейль путем смешивания:

натурального кофе в холодном состоянии;

двух ложек протеина;

миндального молока без сахара;

столовой ложки семян чиа;

овсяных хлопьев;

столовой ложки натурального арахисового масла.

Для получения более приятного вкуса Лаис добавляет в протеиновую смесь несколько кубиков льда. Девушка утверждает, что ее коктейль — лучший способ зарядиться энергией. В нем содержатся легкоусвояемые:

полезные жиры;

кофеин;

сложные углеводы;

протеин.

Перечисленные компоненты обеспечивают организм необходимыми питательными веществами для интенсивной тренировки.

Сбалансированное питание

Лаис Делеон придерживается двух условий при выборе блюд ежедневного употребления: питательность и свежесть.

В свежей пище содержится больше полезных веществ. После простоя еда утрачивает вкусовые качества. Спортсменка утверждает, что частота употребления свежих блюд напрямую влияет на эффективность тренировки.

Программа сбалансированного питания фитнес модели включает три правила:

углеводы — первая половина дня;

овощи — обед;

протеины и полезные жиры — любое время суток.

Лаис Делеон не считает, что для устранения лишнего веса необходимо снижать количество потребляемых калорий. Основная задача начинающего спортсмена — перейти на здоровое питание, состоящее из чистого белка, курицы, рыбы, коричневого риса, круп, оливкового масла.

Фитнес модель: о натуральных продуктах

По мнению Лаис Делеон, при занятии фитнесом важно найти продукты, которые будут индивидуально подходить организму. При несовместимости даже натуральная пища может стать причиной:

вздутия;

задержки жидкости;

аллергии.

Составить личную программу питания без экспериментов нельзя. Рацион формируется на основе ощущений после употребления тех или иных блюд. Если спортсмен не испытывает дискомфорт после употребления продуктов, значит они хорошо усваиваются.

Лаис свела к минимуму содержание молочных продуктов и глютена в рационе. Для получения углеводов фитнес модель использует коричневый рис и сладкий картофель. Спортсменка отмечает, что другим людям описанная диета, наоборот, не подходит.

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Здоровый сон Лаис Делеон имеет напряженный рабочий график. Но сон для нее стоит на первом месте. Девушка утверждает, что без соблюдения данного условия организм не сможет полноценно восстановиться. По этой причине тренировки будут менее интенсивными и результативными.

Спорт модель рекомендует спать по 8-9 часов в сутки. Девушка старается придерживаться указанного графика, но признает, что делать это достаточно сложно. Ежедневно Лаис занимается:

приготовлением пищи;

путешествиями;

съемками видеозаписей тренировок;

наполнением собственного спортивного сайта;

тренировкой новичков в фитнес лагерях.

При этом девушка находит время для занятия спортом. Чтобы успеть сделать запланированные дела, фитнес модель иногда встает рано утром. Поэтому обеспечить организм здоровым сном у Лаис получается не всегда.

Отдых

Лаис Делеон не считает, что для роста мышц и развития мускулатуры нужны ежедневные тренировки. Фитнес модель рекомендует сконцентрироваться на грамотном и правильном выполнении упражнений. Данное условие обеспечивает результативность лучше, чем интенсивные нагрузки.

Фитнес девушка выделяет время для восстановления мышц. Без отдыха мышечные ткани не успевают отстраиваться, из-за чего эффект тренировки сводится к минимуму. Спортсменка не доводит тело до бессилия. Интенсивные упражнения не приносят пользы уставшему организму. Последствие ежедневных нагрузок выражается в перетренерованности. В таком состояние мускулатура не развивается.

Лаис выделяет неделю без тренировок раз в 1-1,5 месяца. В этот период не обязательно полностью исключать упражнения. Нагрузка должны быть минимальной. Мышечные волокна смогут восстановиться, не отвыкнув от тренировок.

Тренировка

Программа тренировок Лаис Делеон основывается на одноповторном максимуме. Но ввиду частых разъездов спортсменка периодические изменяет комплекс выполняемых упражнений. Фитнес модель убеждена, что такая система идет на пользу организму. Тело восстанавливается, а ранее непроработанные мышцы получают дополнительную нагрузку. Девушка ежедневно выполняет только 30-40-минутную кардиотренировку.

Программа силовых упражнений состоит из:

приседаний со штангой;

становой тяги;

ходьбы с выпадами;

тренировка ног на тренажере;

жима штанги в положении сидя и лежа;

тренировки рук при помощи гантелей.

Спортсменка регулярно отжимается, качает пресс, и делает планку. Перечисленные упражнения лучше всего помогают Лаис Делеон проработать все мышцы тела.

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