Питьевые йогурты и мягкий творог Danone с цветовой маркировкой «Светофор» поступят в продажу в августе

Компания Danone начнет продавать питьевые йогурты «Активиа» и мягкий творог «Био Баланс» с цветовой маркировкой «Светофор» в магазинах сети X5 Retail Group в августе 2018 г. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«Компания Danone поддерживает инициативу Роспотребнадзора по добровольной цветовой маркировке продуктов питания «Светофор» и совместно с X5 Retail Group принимает участие в пилотном проекте по размещению на упаковке ряда своей продукции маркировки с соответствующей цветовой индикацией и подробной информацией об общем содержании жира, добавленного сахара, соли и насыщенных жиров в пересчете на 100 гр. продукта. Пилот стартует в августе», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что первыми продуктами, на которые нанесена маркировка, станут питьевые йогурты, а также мягкий творог.

«Первыми продуктами, на которые нанесена маркировка, станут линейка питьевых биойогуртов «Активиа» обогащенная, а также несколько мягких творогов «Био Баланс». В течение первых месяцев пилота специалисты ритейлера и Danone оценят, насколько маркировка понятна и заметна потребителям, влияет ли она на их выбор, и на основании этих данных будет принято решение о продолжении проекта и расширении его на более широкую группу продуктов», — добавили в компании.

Добровольная маркировка «Светофор» предполагает цветовую индикацию (зеленую, желтую и красную), нанесенную на упаковку продуктов питания в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ. Цветовая индикация «Светофор» не отражает опасность или вред продукта для здоровья.