Ужин на скорую руку: 8 вкусных идей

В будние дни мало у кого есть время и желание возиться со сложными блюдами и проводить весь вечер у плиты. Одни выходят из положения, запасаясь еще в выходные домашними и магазинными полуфабрикатами, другие заказывают еду на дом или покупают готовые блюда в супермаркетах. Но есть еще и третий вариант быстро организовать вкусный ужин без лишних заморочек. Для этого вам понадобятся продукты, не требующие длительной подготовки и тремообработки. Имея под рукой такой набор, можно приготовить как минимум 8 незамысловатых вторых блюд, на которые вам не придется тратить много времени и сил.

Шашлычки из курицы

Ингредиенты на 3-4 порции:

1/4 чашки меда 1 ст.л. нарезанных листьев тимьяна 1 ст.л. воды 550 гр. куриных бедек без кожи и костей, нарезать небольшими кусочками 8 небольших абрикосов, разрезать пополам, удалить косточку (опционально) 8 больших деревянных шампуров Оливковое масло для смазывания Соль, перец

Приготовление:

В маленькой миске смешать мед с тимьяном и водой. Приправить солью и перцем. Разогреть сковороду-гриль. Нанизать курицу и абрикосы (если используются) на шпажки. Смазать шашлычки оливковым маслом, приправить солью и перцем. Обжарить на умеренном огне, периодически переворачивая, до готовности курицы, около 10-15 минут. Горячие шашлыки смазать смесью меда и тимьяна и подавать.

Спагетти болоньезе с индейкой

Ингредиенты на 4-6 порций:

Для соуса:

1 средний желтый лук, нарезать маленькими кубиками 1 большая морковь, нарезать маленькими кубиками 3 зубчика чеснока, измельчить 1/2 ч.л. орегано 680 г фарша из индейки или курицы 2 ст.л. томатной пасты 120 мл красного вина Одна 425-гр банка томатного соуса 1 ст.л. или по вкусу бальзамического уксуса

Для основного блюда:

450 г спагетти Свежий базилик Тертый пармезан

Приготовление:

Разогреть несколько чайных ложек оливкового масла в широкой сковороде или кастрюле на среднем огне. Выложить лук, морковь и половину чайной ложки соли и готовить, пока овощи не смягчатся и лук не станет прозрачным, 8-10 минут. Смешать чеснок и орегано и готовить до появления аромата, около 30 секунд.

Добавить фарш и половину чайной ложки соли в сковороду. Готовить, разбивая индейку лопаткой, пока мясо не подрумянится. Добавить томатную пасту и перемешать. Налить вино и выпарить. Довести соус до кипения, затем убавить огонь и тушить до готовности; пока варится соус, приготовить пасту.

Положить пасту в кипящую, подсоленную воду и варить согласно инструкции на упаковке.

В соус по вкусу добавить бальзамик и перемешать. Откинуть пасту на дуршлаг и разложить по тарелкам. Сверху выложить соус болоньезе, украсить базиликом и посыпать пармезаном.

Запеченный лосось

Ингредиенты на 4 порции:

700 гр. филе лосося с кожей 2 ст.л. оливкового масла Свежемолотый черный перец, крупнозернистая соль без добавок 3/4 ч.л. семян тмина, крупно нарезать Мелко нарезанная зелень для украшения

Для соуса:

1 ст.л. мелко натертого очищенного хрена (кусок размером около 5 см.) 1 ч.л. белого винного уксуса Крупнозернистая соль без добавок 1 чашка (объемом 240 мл) греческого йогурта 1 ст.л. оливкового масла Свежемолотый черный перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 130 °C. Положить рыбу в форму для выпечки и смазать маслом. Приправить с обеих сторон солью и перцем, положить кожей вниз и посыпать тмином. Выпекать, пока тонкий нож, вставленный сбоку в филе, не будет мягко входить, 25-30 минут.

Для соуса. Объединить хрен, уксус и большую щепотку соли в маленькой миске; дать постоять 5 минут. Добавить йогурт и масло, приправить солью и перцем и хорошо перемешать. Перед подачей украсить рыбу зеленью. Подавать рыбу с соусом из йогурта.

Курица с лимоном и тимьяном

Ингредиенты на 4 порции:

900 г куриных бедер на кости с кожей (примерно от 4 до 6 бедер) Оливковое масло Крупнозернистая соль без добавок Черный перец 1 лимон, нарезать тонкими ломтиками От 5 до 6 свежих веточек тимьяна

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Полить куриные бедра оливковым маслом и приправить их хорошо щепоткой соли и перца.

Положить бедра в большую чугунную сковороду кожей вниз. Поставить сковороду на средний огонь. Жарить курицу в течение 14-15 минут.

Когда кожица станет хрустящей и коричневой, перевернуть бедра. В сковороду добавить ломтики лимона и веточки тимьяна и поставить ее в духовку. Выпекать 13-15 минут или до внутренней температуры 74 °C. Подавать с салатом или овощами соте.

Свиные отбивные с розмарином

Ингредиенты на 2 порции:

2 ст.л. коричневого сахара 1 ст.л. нарезанного розмарина 1 ч.л. крупнозернистой соли 1 ч.л. свежемолотого черного перца 2 свиные отбивные из корейки (около 340 г каждая) 2 ч.л. оливкового масла

Приготовление:

Смешать коричневый сахар, розмарин, соль и перец в небольшой миске. Натереть смесью отбивные. Дать специям проникнуть мясо в течение нескольких минут перед приготовлением. (Если есть время, накрыть крышкой и поставить мясо в холодильник на несколько часов перед приготовлением). При мариновании в холодильнике дать отбивным постоять перед жаркой при комнатной температуре в течение 10-15 минут.

Нагреть сковороду на среднем огне. Добавить масло, распределить его по поверхности сковороды и дать нагреться. Выложить свиные отбивные. Жарить в течение 6 минут, затем перевернуть и жарить еще около 6 минут или чуть дольше до готовности. Свиная отбивная готова, когда внутренняя температура достигла 63 °C.

Положить свиные отбивные на тарелку и полить соками из сковороды. Свободно прикрыть фольгой и оставить на несколько минут перед подачей на стол.

Стейк в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

Оливковое масло в спрее 2 пучка спаржи (около 900 г) 5 ст.л. оливкового масла 3/4 ч.л. крупнозернистой соли 1/2 ч.л. свежемолотого черного перца 2 стейка сирлоин флэп (каждый от 2,5 до 3,8 см толщиной; общим весом около 1 кг) или другого отруба на свой вкус 170 сыра фета 1/2 чашки сметаны 2 ст.л. яблочного уксуса 1/4 чашки мелко нарезанного свежего зеленого лука

Приготовление:

Включить в духовке режим гриля. Решетку расположить в 10 см от гриля, застелить противень алюминиевой фольгой и сбрызнуть оливковым маслом.

Оборвать нижнюю, жесткую часть копий спаржи. Выложить спаржу на противень, сбрызнуть 3 столовыми ложками оливкового масла, посыпать 1/4 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки черного перца и перемешать. Разложить спаржу одним слоем, сверху поставить решетку.

Стейки обсушить бумажным полотенцем. Обе стороны приправить 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца. Положить стейки на смазанную маслом решетку.

Поставить противень со стейками спаржей в духовку: стейки должны оказаться в 2,5 см от гриля. Жарить, перевернув стейки один раз, пока они хорошо не подрумянятся и не обуглятся по краям, от 4 до 5 минут с каждой стороны для medium rare.

Пока стейки и спаржа готовятся, сделать сливочный соус. Смешать сыр фета, сметану, оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла и уксус в комбайне или блендере. Пюрировать ингредиенты до получения однородной массы. Добавить по вкусу соль и перец и еще раз перемешать. Перелить соус в миску и добавить зеленый лук.

Достать противень из духовки и дать стейку и спарже отдохнуть в течение 10 минут на противне и решетке. Переложить стейки на разделочную доску и нарезать. Подавать мясо и спаржу со сливочным соусом.

Чечевица

Ингредиенты на 4 порции:

1 1/2 чашки (объемом 240 мл) сухой красной чечевицы, промыть 2 ст.л. растительного масла 1 маленький лук, нарезать кубиками 1 средний помидор, нарезать кубиками 1-см кусок имбиря, натереть 1/2 ч.л. молотой куркумы 6 чашек (объемом 240 мл) зелени (шпинат или мангольд) Соль 1/2 ч.л. целых семян тмина 1 зубчик чеснока, раздавить

Приготовление:

Положить чечевицу в кастрюлю и добавить достаточное количество воды. Довести воду до кипения, снимая сверху пену, затем убавить огонь и варить на медленном огне в течение 20 минут или до сливочной, нежной консистенции чечевицы.

Пока чечевица варится, разогреть 1 столовую ложку масла в сковороде на среднем огне. Добавить лук и жарить около 5 минут, пока он не станет коричневого цвета. Добавить помидоры и имбирь и готовить в течение 3 минут, пока помидоры не смягчатся. Добавить куркуму и перемешать. Выложить в сковороду зелень и дать ей завянуть, около 5 минут.

Смешать соус с чечевицей и варить на медленном огне в течение нескольких минут, чтобы полностью прогреть массу. Приправить по вкусу солью.

В небольшой кастрюле разогреть оставшуюся 1 столовую ложку масла, добавить семена тмина и зубчик чеснока. Жарить в течение 30 секунд, а затем выключить огонь и вылить масло на чечевицу. Накрыть крышкой и дать немного настояться. Перед подачей на стол перемешать.

Стир-фрай из курицы

Ингредиенты на 2 порции:

2 ст.л. рыбного соуса 1 ст.л. устричного соуса 1 ч.л. сахара 2 ст.л. масла с высокой точкой дыма 230 г куриных грудок или бедер без костей и кожи, нарезать маленькими кусочками (около 0,6 см толщиной) 2 зубчика чеснока, измельчить 60 г брокколи, разделить на небольшие соцветия 1 небольшой красный перец, тонко нарезать 1/2 чашки тонко нарезанного лука 2 ст.л. свежего имбиря, нарезать на кусочки размером со спичку Кунжутные семечки Лапша или рис для подачи

Приготовление:

В небольшой миске смешать рыбный соус, устричный соус и сахар. Нагреть вок на сильном огне. Добавить масло и распределить его по стенкам, вращая сковороду. Выложить ровным слоем курицу и обжарить в течение примерно 1 минуты. Добавить чеснок, перемешать и продолжать жарить в течение 1 минуты, постоянно помешивая. Когда курица слегка обжарится, но еще не будет готова внутри, добавить брокколи, сладкий перец, лук, имбирь и соус. Жарить, постоянно помешивая, в течение 2-3-х минут, до готовности курицы. Подавать сразу же, посыпав кунжутом, с лапшой или рисом.