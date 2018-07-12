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В Удмуртии за неделю подорожали картофель и морковь
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В Удмуртии за неделю подорожали картофель и морковь 

ИА «Сусанин» 9 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неделю подорожали некоторые фрукты и овощи. Об этом сообщает Удмуртстат.
Морковь стала дороже на 5,5% или на 2 рубля 28 копеек, картофель на 2,7% (на 92 копеек), масло подсолнечное на 2,2% (на 1 рубль 78 копеек), яблоки на 2,1% (на 2 рубля 25 копеек), куры охлажденные и мороженные на 2,1% (на 2 рубля 36 копеек), сметана на 1,2% (на 2 рубля), сахарный песок на 1,1% (на 42 копеек), колбаса полукопченая и варено-копченая на 1,0% (на 3 рубля 54 копеек).
Помимо этого, на 0,2-0,9% повысились цены на поваренную пищевую соль, пшеничную муку, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, водку крепостью 40%, свинину (кроме бескостного мяса), пшено, консервы мясные, сыры.
Стали дешевле мороженая неразделанная рыба, хлеб из ржаной муки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта, маргарин, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сливочное масло, гречневая крупа, черный байховый чай, вермишель, куриные яйца, шлифованный рис, вареная колбаса, репчатый лук, свежие огурцы и помидоры, белокочанная свежая капуста.
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