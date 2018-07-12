Рецепт дня: Куриные шашлычки в медово-пивном маринаде

Не волнуйтесь, от этого маринада вы точно не опьянеете: при высоких температурах алкогольная составляющая испаряется, а пикантность остается, так что смело маринуйте курицу, лучше на ночь или сильно заранее, и вкусный сочный обед-ужин за 15–20 мин. вам гарантирован!

Что понадобится:

4 филе куриной грудки

3–4 зубчика чеснока

2 ст. л. меда

150 г пива

1 ч. л. горчицы

50 г соевого соуса

30 г растительного масла

острый перец (по вкусу)

зелень кинзы для подачи

1. Порежьте куриное филе на кусочки.

2. Смешайте все ингредиенты для маринада, перемешайте его с мясом, выложите все в емкость с крышкой или плотный целлофановый пакет и поставьте мариноваться в холодильник — минимум на два часа, а лучше даже на ночь.

3. Нанижите мясо на деревянные палочки, предварительно замоченные в воде.

4. Жарьте на гриле или на сковороде, периодически поливая маринадом. Можно также запечь шашлычки в духовке.

5. Подавайте шашлычки горячими, посыпав измельченной кинзой. Можно использовать и другие травы.