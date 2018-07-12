Рецепт дня: Куриные шашлычки в медово-пивном маринаде 

Не волнуйтесь, от этого маринада вы точно не опьянеете: при высоких температурах алкогольная составляющая испаряется, а пикантность остается, так что смело маринуйте курицу, лучше на ночь или сильно заранее, и вкусный сочный обед-ужин за 15–20 мин. вам гарантирован!
Что понадобится:
4 филе куриной грудки
3–4 зубчика чеснока
2 ст. л. меда
150 г пива
1 ч. л. горчицы
50 г соевого соуса
30 г растительного масла
острый перец (по вкусу)
зелень кинзы для подачи
1. Порежьте куриное филе на кусочки.
2. Смешайте все ингредиенты для маринада, перемешайте его с мясом, выложите все в емкость с крышкой или плотный целлофановый пакет и поставьте мариноваться в холодильник — минимум на два часа, а лучше даже на ночь.
3. Нанижите мясо на деревянные палочки, предварительно замоченные в воде.
4. Жарьте на гриле или на сковороде, периодически поливая маринадом. Можно также запечь шашлычки в духовке.
5. Подавайте шашлычки горячими, посыпав измельченной кинзой. Можно использовать и другие травы.