Рецепт дня: Курица с лимонным картофелем

Это быстрое блюдо из курицы и картофеля со свежим вкусом готовится на одной сковороде всего за полчаса: рецепт дня.

Что понадобится:

6–8 куриных голеней

8 шт. молодого картофеля

50 г сливочного масла

соль, перец (по вкусу)

половина лимона

4–5 зубчиков чеснока

30 г свежей петрушки или укропа

1. Посолите и поперчите куриные голени с обеих сторон и выложите их в разогретое сливочное масло.

2. Жарьте курицу до румяности несколько минут, затем выложите в жаропрочную форму нарезанную на дольки картошку и тонкие ломтики лимона и чеснока. Положите сверху голени.

3. Залейте все стаканом горячей воды, добавьте половину чайной ложки соли, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку минут на 35–40.

4. Через 20–25 мин., когда картофель станет мягким, снимите фольгу и готовьте еще 10 мин., чтобы курочка и картофель подрумянились.

5. Посыпьте блюдо нарезанной свежей зеленью и подавайте — можно сделать это с зеленым салатом или свежими огурцами.