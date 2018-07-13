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Рецепт дня: Курица с лимонным картофелем
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Рецепт дня: Курица с лимонным картофелем 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Это быстрое блюдо из курицы и картофеля со свежим вкусом готовится на одной сковороде всего за полчаса: рецепт дня.
Что понадобится:
6–8 куриных голеней
8 шт. молодого картофеля
50 г сливочного масла
соль, перец (по вкусу)
половина лимона
4–5 зубчиков чеснока
30 г свежей петрушки или укропа
1. Посолите и поперчите куриные голени с обеих сторон и выложите их в разогретое сливочное масло.
2. Жарьте курицу до румяности несколько минут, затем выложите в жаропрочную форму нарезанную на дольки картошку и тонкие ломтики лимона и чеснока. Положите сверху голени.
3. Залейте все стаканом горячей воды, добавьте половину чайной ложки соли, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку минут на 35–40.
4. Через 20–25 мин., когда картофель станет мягким, снимите фольгу и готовьте еще 10 мин., чтобы курочка и картофель подрумянились.
5. Посыпьте блюдо нарезанной свежей зеленью и подавайте — можно сделать это с зеленым салатом или свежими огурцами.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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