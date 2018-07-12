Секреты использования мясорубки о которых вы даже не догадываетесь

Невозможно представить современную кухню без разнообразных помощников, а мясорубка была в их числе еще задолго до электрического бума. Но время неумолимо и на смену тем культовым приспособлениям, крепящимся за край стола, приходят профессиональные устройства, готовить с которыми одно удовольствие. Такие помощники не только экономят силы и время своих владельцев, но и становятся такими же незаменимыми инструментами на домашней кухне, как хороший нож шеф-повара. Чтобы не быть голословными, мы нашли 5 рецептов различных блюд, приготовление которых в былые «домясорубочные» времена могло бы нагнать на вас тоску, а теперь станет едва ли ни самым любимым занятием на кухне.

Сочные котлеты из говядины

Не ходя далеко, можно с ходу назвать блюдо, которое будет появляться на вашем столе чаще, именно благодаря бескомпромиссному удобству электрической мясорубки. Конечно же, это сочные мясные котлеты, которые можно сформировать самому, будучи уверенным в свежести и составе тут же приготовленного фарша. Ингредиенты: Говядина — 600 г Лук репчатый среднего размера — 1 шт Хлеб белый — 100 г Яйцо куриное — 2 шт Молоко — 80 мл Чеснок — 1 зубчик Соль — 1 ч.л. Перец черный молотый — 0.5 ч.л. Масло растительное — 2 ч.л.

Приготовление: 1. Помойте мясо, почистите лук и чеснок, замочите хлеб в молоке (температура молока не важна). 2. Пропустите мясо, лук, чеснок и хлеб через мясорубку с использованием решетки для фарша со средними отверстиями (5 мм). 3. Перемешайте полученную массу с перцем, солью и яйцами, слегка отбейте, поднимая и опрокидывая ее в тарелку в течение 2 минут. Сформируйте 4 котлеты. 4. Разогрейте сковороду в течение 2 минут, добавьте растительное масло и выложите котлеты. 5. Обжаривайте котлеты с каждой стороны по 10-13 минут до золотистой корочки. 6. По окончании приготовления разложите котлеты по тарелкам и подавайте.

Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом, или со свежим овощным салатом.

Бургер-делюкс

Кроме того, что котлеты хороши сами по себе, они еще и отлично смотрятся в составе других блюд, например, всевозможных бургеров. Правда, здесь нужно будет немного пересмотреть состав и консистенцию фарша. Последнее легко решается сменой решетки мясорубки: мелкая делает фарш более нежным, а крупная, наоборот, добавляет ему зернистости.

Ингредиенты: Говядина — 1,5 кг Американский сыр — 8 ломтиков (опционально) Бекон — 8 ломтиков (опционально) Поджаренные булочки — 8 шт Топпинг (майонез, кимчи, релиш) Томаты — 6-8 тонких ломтиков Красный перец — 6-8 нарезанных колец Салат латук — 4-6 листьев Кошерная соль, молотый перец

Приготовление: 1. Пропустите говядину через мясорубку, контролируя степень жирности фарша добавлением соответствующих кусков мяса. 2. Из фарша сформуйте восемь котлет диаметром 10 см и толщиной 1,5-2 см. 3. Разогрейте гриль до средне-высокой температуры и жарьте котлеты по 4 минуты с каждой стороны, по желанию дополнив сверху сыром. 4. Положите котлеты в бургеры, добавьте овощи и, по желанию, бекон и сыр. Полейте сверху топпингом по вкусу.

Кеббе с овощами

Не стоит ограничивать эксплуатацию мясорубки одним лишь измельчением продуктов, тем более, если с ней в комплекте идут специальные насадки. Обратив на них внимание, вы узнаете, что в ваших силах теперь делать домашнее кеббе с разнообразной начинкой, например, из овощей.

Ингредиенты: Вырезка говядины — 500 г Лук — 1 шт Масло растительное — 3 ст.л. Цукини — 200 г Морковь — 100 г Лук-порей — 100 г Соль, свежемолотый перец

Приготовление: 1. Пропустите через мясорубку с мелкой решеткой мясо и репчатый лук, а затем посолите и поперчите полученную смесь. Отправьте все в морозилку, чтобы фарш «схватился», но оставался пластичным. 2. Обжаренные на сковороде и охладженные до комнатной температуры все оставшиеся порезанные овощи пропустите через мясорубку с крупной решеткой. 3. При помощи специальной насадки мясорубки сформируйте мясные заготовки для кеббе, а затем заполните их начинкой из овощей и закройте открытый край, сжав фарш. 4. Заготовленные кеббе можно отправить в морозилку на длительное хранение или же сразу обжарить на сковороде, чтобы затем подать к столу в качестве основного блюда.

Суфле из курицы

Оценят преимущества мясорубки и те, кому принципиально, чтобы готовый продукт имел максимально нежную консистенцию, например, для детского питания или приготовления суфле. Раньше обычным решением подобной проблемы было многократное прокручивание продукта, но существуют модели, справляющиеся с этой задачей за один подход. Так, та же мясорубка от Philips способна обеспечить необходимую текстуру с первого раза благодаря идущей в комплекте решетке с мелкими отверстиями, а также за счет высокой мощности.

Ингредиенты: Куриная грудка — 1 шт Яйцо — 1 шт Обезжиренное молоко — 1 чашка Соль, перец — по вкусу Приправы — по вкусу

Приготовление: 1. Сырое куриное филе пропустить через мясорубку с установленной решеткой с мелкими отверстиями. Приправить солью, перцем и травами по вкусу. 2. Подогреть молоко и взбить в нем яичный желток, после чего добавить курицу, перемешать и перелить все в форму для запекания. 3. Яичный белок взбить в отдельной емкости с небольшим количеством соли, а затем перелить смесь в форму, поверх других ингредиентов. 4. Поместить форму в духовку, раскаленную до 180 градусов по Цельсию. Запекать полчаса, и суфле можно подавать к столу.

Классическая аджика

При выборе мясорубки стоит обратить свое внимание на то, позаботился ли производитель о покупателях, которым придется регулярно вычищать и мыть устройство после использования. Технологические особенности вроде максимальной разборности и доступа ко внутренним поверхностям в дальнейшем избавят вас от головной боли по поводу того, а не осталось ли внутри засохших кусочков фарша с прошлого использования. Особенно это актуально, если вам предстоит прокручивать что-то, что потом не будет проходить термическую обработку. Например, домашнюю аджику.

Ингредиенты: Стручковый сухой острый красный перец — 1 кг Семена кориандра — 50-70 г Хмели-сунели — 100 г Молотая корица — 0.5 ч.л. Грецкие орехи — 200 г Крупная соль — 300-400 г Чеснок — 300 г Приготовление: 1. Замочить на 1 час острый красный перец. Добавить кориандр, хмели-сунели, корицу, орехи, чеснок и соль. 2. Пропустить это все через мясорубку с мелкой решеткой.

Хранить аджику можно при любой температуре, но желательно в закрытой посуде, иначе она быстро высыхает. Смешанная с солью аджика хороша для обмазывания курицы или мяса перед жаркой в духовке или на гриле.