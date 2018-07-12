ЗОЖ фаст-фуд, который можно есть и не толстеть

БАТАТ ФРИ (177 ккал)

Ингредиенты (на 1 порцию — 120 гр.):

Батат — 1 шт.

Кетчунез — 20 гр.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Размороженный или свежий батат режем соломкой, а затем погружаем во фритюрницу и обжариваем до появления золотистой корочки. Готовую соломку выкладываем горкой на тарелку, солим по вкусу и подаем с кетчунезом (классное название, правда?).

ШЕФ БУРГЕР (1030 ккал)

Ингредиенты (на 1 порцию — 200 гр.):

Бездрожжевая булочка — 1 шт.

Соус масала-сырный — 10 гр.

Салат Айсберг — 6 гр.

Маринованные огурцы — 20 гр.

Котлета из зеленой гречки — 65 гр.

Розовые помидоры — 40 гр.

Салат Лолло-Росса — 6 гр.

Майонез чесночный — 10 гр.

Масло хлопковое — 5 гр.

Ингредиенты для котлеты (на 2 шт.):

Гречка зеленая — 50 гр.

Укроп (листья) — 10 гр.

Шампиньоны — 70 гр.

Соль морская — 1 гр.

Специи (по вкусу) — 1 гр.

Масло хлопковое — 10 мл.

Приготовление котлеты:

Зеленую гречку отвариваем до полуготовности, чтобы она слегка разварилась. Часть гречки отправляем в блендер и перемалываем, затем соединяем с «цельной» частью. Шампиньоны режем кусочками и обжариваем с обеих сторон на хлопковом масле до золотистого цвета, в конце обжарки добавляем молотый черный перец и соль. Затем соединяем гречку с шампиньонами и все перемешиваем. Из готовой массы формируем котлеты примерно по 65 грамм (2 штуки).

Ингредиенты для майонеза (380 гр.):

Желтый лен — 30 гр.

Семечки подсолнуха — 70 гр.

Сироп топинамбура — 45 гр.

Чеснок — 12 гр.

Вода — 400 мл.

Соль (морская) — 5 гр.

Соль (черная) — 7 гр.

Перец черный молотый — 1 гр.

Растительное масло холодного отжима — 550 гр.

Лимонный фреш — 45 гр.

Приготовление майонеза:

Отправляем в блендер лен, воду, семечки, сироп топинамбура, чеснок, соль, перец и взбиваем в течении 30 секунд. Затем тонкой струйкой добавляем растительное масло через крышку блендера и взбиваем на средней скорости еще 30 секунд. В финале добавляем лимонный сок и взбиваем 5 секунд до получения густого соуса.

Еще для бургера: Соус масала-сырный (280 гр.)

Ингредиенты:

Кешью — 65 гр.

Семена подсолнуха — 40 гр.

Масло из виноградных косточек — 75 гр.

Лимонный фреш — 5 гр.

Черный кардамон — 1 гр.

Мускатный орех — 0,5 гр.

Карри — 2 гр.

Куркума — 7 гр.

Белый перец — 0,5 гр.

Морская соль — 3 гр.

Вода — 100 мл.

Приготовление соуса:

Все ингредиенты (кроме масла и лимонного сока) отправляем в блендер и взбиваем в течение 40 секунд, затем тонкой струйкой вливаем масло и продолжаем взбивать. В готовый соус выливаем лимонный фреш и «прокручиваем» еще 5-10 секунд, чтобы соус стал густым.

Приготовление бургера:

Первым делом берем котлету, обжариваем ее на сковороде на хлопковом масле с обеих сторон. Булочку разрезаем пополам и обжариваем в течение минуты в пресс-гриле. На нижнюю часть булочки выкладываем сырный соус масала, затем салат Айсберг, сверху-пластинки маринованных огурчиков, кладем котлету, свеху — кольца помидора и салат Лолло-Росса. Верхнюю часть булочки промазываем чесночным майонезом, собираем бургер и закрепляем посередине шпажкой. Готово!

ЛИМОНАД ИМБИРНО-ЛИМОННЫЙ (82 ккал)

Ингредиенты (на 1 порцию — 250 мл.):

Лимонный фреш — 30 мл.

Имбирный фреш — 10 мл.

Виноградный сахар (жидкий) — 25 мл.

Вода — 190 мл.

Апельсин (снек для украшения) — 3 гр.

Приготовление:

Все ингредиенты перемешать до однородной консистенции, по желанию можно добавить кубики льда. Готовый напиток украшаем долькой подсушенного апельсина. Такой лимонад хорошо освежает в жаркий летний день и укрепляет иммунную систему.