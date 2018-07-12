ЗОЖ фаст-фуд, который можно есть и не толстеть 

БАТАТ ФРИ (177 ккал)
Ингредиенты (на 1 порцию — 120 гр.):
Батат — 1 шт.
Кетчунез — 20 гр.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Размороженный или свежий батат режем соломкой, а затем погружаем во фритюрницу и обжариваем до появления золотистой корочки. Готовую соломку выкладываем горкой на тарелку, солим по вкусу и подаем с кетчунезом (классное название, правда?).
ШЕФ БУРГЕР (1030 ккал)
Ингредиенты (на 1 порцию — 200 гр.):
Бездрожжевая булочка — 1 шт.
Соус масала-сырный — 10 гр.
Салат Айсберг — 6 гр.
Маринованные огурцы — 20 гр.
Котлета из зеленой гречки — 65 гр.
Розовые помидоры — 40 гр.
Салат Лолло-Росса — 6 гр.
Майонез чесночный — 10 гр.
Масло хлопковое — 5 гр.
Ингредиенты для котлеты (на 2 шт.):
Гречка зеленая — 50 гр.
Укроп (листья) — 10 гр.
Шампиньоны — 70 гр.
Соль морская — 1 гр.
Специи (по вкусу) — 1 гр.
Масло хлопковое — 10 мл.
Приготовление котлеты:
Зеленую гречку отвариваем до полуготовности, чтобы она слегка разварилась. Часть гречки отправляем в блендер и перемалываем, затем соединяем с «цельной» частью. Шампиньоны режем кусочками и обжариваем с обеих сторон на хлопковом масле до золотистого цвета, в конце обжарки добавляем молотый черный перец и соль. Затем соединяем гречку с шампиньонами и все перемешиваем. Из готовой массы формируем котлеты примерно по 65 грамм (2 штуки).
Ингредиенты для майонеза (380 гр.):
Желтый лен — 30 гр.
Семечки подсолнуха — 70 гр.
Сироп топинамбура — 45 гр.
Чеснок — 12 гр.
Вода — 400 мл.
Соль (морская) — 5 гр.
Соль (черная) — 7 гр.
Перец черный молотый — 1 гр.
Растительное масло холодного отжима — 550 гр.
Лимонный фреш — 45 гр.
Приготовление майонеза:
Отправляем в блендер лен, воду, семечки, сироп топинамбура, чеснок, соль, перец и взбиваем в течении 30 секунд. Затем тонкой струйкой добавляем растительное масло через крышку блендера и взбиваем на средней скорости еще 30 секунд. В финале добавляем лимонный сок и взбиваем 5 секунд до получения густого соуса.
Еще для бургера: Соус масала-сырный (280 гр.)
Ингредиенты:
Кешью — 65 гр.
Семена подсолнуха — 40 гр.
Масло из виноградных косточек — 75 гр.
Лимонный фреш — 5 гр.
Черный кардамон — 1 гр.
Мускатный орех — 0,5 гр.
Карри — 2 гр.
Куркума — 7 гр.
Белый перец — 0,5 гр.
Морская соль — 3 гр.
Вода — 100 мл.
Приготовление соуса:
Все ингредиенты (кроме масла и лимонного сока) отправляем в блендер и взбиваем в течение 40 секунд, затем тонкой струйкой вливаем масло и продолжаем взбивать. В готовый соус выливаем лимонный фреш и «прокручиваем» еще 5-10 секунд, чтобы соус стал густым.
Приготовление бургера:
Первым делом берем котлету, обжариваем ее на сковороде на хлопковом масле с обеих сторон. Булочку разрезаем пополам и обжариваем в течение минуты в пресс-гриле. На нижнюю часть булочки выкладываем сырный соус масала, затем салат Айсберг, сверху-пластинки маринованных огурчиков, кладем котлету, свеху — кольца помидора и салат Лолло-Росса. Верхнюю часть булочки промазываем чесночным майонезом, собираем бургер и закрепляем посередине шпажкой. Готово!
ЛИМОНАД ИМБИРНО-ЛИМОННЫЙ (82 ккал)
Ингредиенты (на 1 порцию — 250 мл.):
Лимонный фреш — 30 мл.
Имбирный фреш — 10 мл.
Виноградный сахар (жидкий) — 25 мл.
Вода — 190 мл.
Апельсин (снек для украшения) — 3 гр.
Приготовление:
Все ингредиенты перемешать до однородной консистенции, по желанию можно добавить кубики льда. Готовый напиток украшаем долькой подсушенного апельсина. Такой лимонад хорошо освежает в жаркий летний день и укрепляет иммунную систему.