Рецепт дня: паста с митболами из индейки

220 calories

Паста с митболами из индейки

Спагетти с фрикадельками из индейки с рикоттой и пармезаном в томатном соусе. Паста с митболами из индейки СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 220 ккал

Ингредиенты

Индейка (фарш) 400 г Макароны (спагетти) 400 г Помидоры (консервированные) 2 банки (по 400 мл) Рикотта ¾ стакана Сыр (пармезан тёртый) ¼ стакана Помидоры (вяленые) ¼ стакана Сельдерей (нарезанный) ¼ стакана Базилик (свежий) 1 стакан Чеснок 3 зубчика Вино (белое) ½ стакана Орегано (сушёный) 1 ч. л. Перец (красный молотый) щепотка

Смешайте в миске фарш индейки, рикотту, тёртый пармезан, мелко нарезанные вяленые томаты, ½ стакана измельчённых листьев базилика, красный перец и мелко нарезанный сельдерей.

Сформируйте из фарша небольшие фрикадельки.

Выложите митболы на бумагу для выпечки и запеките в духовке в течение 15 минут при температуре 180 градусов.

Подогрейте на сковороде консервированные помидоры с орегано, мелко нарезанным оставшимся базиликом, чесноком и белым вином.

Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке.

Смешайте пасту с томатным соусом. Разложите по тарелкам и добавьте сверху митболы.

Посыпьте тёртым пармезаном и украсьте листиками базилика.

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