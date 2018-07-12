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Депутаты предложили маркировать продукты наклейками о вреде сахара
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Депутаты предложили маркировать продукты наклейками о вреде сахара 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Производителей могут обязать указывать содержание сахара в 100 граммах продукта.
Депутаты Государственной думы предлагают маркировать продукты питания наклейками о вреде сахара. С такой законодательной инициативой выступил член Комитета нижней палаты российского парламента по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
По словам депутата, количество сахара в некоторых продуктах питания не соответствует стандартам. Это касается, в первую очередь, леденцов и газировки.
— Пора уже оградить наших детей от излишнего использования в пищу продуктов, содержащих сахар, — подчеркнул Свищев в комментарии "Парламентской газете".
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