Депутаты предложили маркировать продукты наклейками о вреде сахара 

Производителей могут обязать указывать содержание сахара в 100 граммах продукта.
Депутаты Государственной думы предлагают маркировать продукты питания наклейками о вреде сахара. С такой законодательной инициативой выступил член Комитета нижней палаты российского парламента по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
По словам депутата, количество сахара в некоторых продуктах питания не соответствует стандартам. Это касается, в первую очередь, леденцов и газировки.
— Пора уже оградить наших детей от излишнего использования в пищу продуктов, содержащих сахар, — подчеркнул Свищев в комментарии "Парламентской газете".