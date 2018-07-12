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За упаковку яиц житель Эстонии заплатит штраф
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За упаковку яиц житель Эстонии заплатит штраф 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Сырые яйца без документов он пытался провезти на территорию Карелии.
В пункте пропуска «Суоперя» в ходе досмотра ручной клади гражданина Эстонии, следующего в Республику Карелия, было выявлено куриное пищевое яйцо, сырое, в заводской упаковке (в количестве 15 штук). Необходимые разрешительные документы (ветеринарный сертификат страны-отправителя и разрешение Россельхознадзора на ввоз) отсутствовали.
Сам гражданин указал, что не знал, что нельзя ввозить в Россию сырые яйца.
Однако это не освободило его от штрафа в 500 рублей. Да и упаковку яиц пришлось вернуть в Финляндию, сообщает Россельхознадзор.
По материалам: ptzgovorit.ru
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