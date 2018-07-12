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Как легко и просто приготовить спаржу
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Как легко и просто приготовить спаржу 

Steaklovers.ru 6 часов назад
Фото: Steaklovers.ru
Как ни странно, но спаржа — родственница лука. Однако, в отличие от последнего, она является полностью самостоятельным блюдом и ничуть не похожа на лук по вкусу. Сегодня спаржу любят и едят во всем мире, поэтому если вы еще не включили ее в свое меню, самое время сделать это!
Тушение: Поставить большую сковороду на сильный огонь. Выложить подготовленную спаржу, добавить 1/2 чашки воды и ломтик лимона. Закрыть крышкой, довести жидкость до медленного кипения и держать спаржу на огне до готовности, около 5 минут.
Гриль: Разогреть гриль, слегка смазать решетку маслом. Положить спаржу в зону прямого среднего жара и обжарить до коричневого цвета, периодически поворачивая, около 6 минут.
Запекание: Разогреть духовку до 200 градусов. Распределить спаржу одним слоем на большом противне и перемешать с 2 чайными ложками оливкового масла. Выпекать, повернув один раз в середине приготовления, пока она слегка не завянет и не потемнеет, около 10 минут.
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